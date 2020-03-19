Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk AA Editör Masasına konuk oldu: (4)
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Politika ›› Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk AA Editör Masasına konuk oldu: (4) - Haber
Ziya Selçuk, 23 Mart, Selçuk, Anne, Politika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk AA Editör Masasına konuk oldu: (4)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin, "Özel okullardaki öğrencilerimize de 23 Mart günü akademik destek yazılımını açıyoruz.

19.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 19.03.2020 13:38
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk AA Editör Masasına konuk oldu: (4)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin, "Özel okullardaki öğrencilerimize de 23 Mart günü akademik destek yazılımını açıyoruz." dedi.

Bakan Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Uzaktan eğitim sistemini özel okullardaki öğrencilerin de kullanıp kullanamayacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, bu konuda özel okulların yöneticileri ve öğrencilerinden yoğun talep geldiğini belirtti.

Selçuk, televizyonda yayımlanan derslerin herkese açık olduğuna işaret ederek, "Özel okullarda okuyan öğrenciler de bizim çocuklarımız, öğrencilerimiz. Özel okullardaki öğrencilerimize de 23 Mart günü akademik destek yazılımı açıyoruz. Konular sarmal olduğu için televizyondaki içeriklerde sınava hazırlıkla ilgili konulardan da bahsedeceğiz ama normalde okulda ne işleniyorsa o konulardan da bahsedeceğiz." diye konuştu.

"Derdimiz, çocuklarımızın okuldan tümüyle soğumaması için gereken tedbirleri almak"

"EBA üzerinden bütün ders kitaplarına dijital olarak ulaşmak mümkün mü? Örnek sorular, deneme sınavları uygulanacak mı? Veliler çocukların durumunu nasıl takip edecek?" sorusunu yanıtlayan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Bütün ders kitapları, çocuklarda üç boyutlu ve dijital olarak var. Ayrıca karekod uygulamasıyla ders kitabının bir sayfasındaki fotoğraf, şekil ya da şemaya karekod olarak bastığında onunla ilgili video da gelebiliyor. Bu çok özel bir uygulama. Bununla ilgili çalışmalar da yapabilirler. İsterlerse bu kitapları ekrandan izleyebilirler.

Televizyondan izlediğiniz derslerden sınav yapacağız diye bir yaklaşım içinde değiliz. Bizim derdimiz, denetlemek değil. Bizim derdimiz illa sınav yapalım da değil. Bizim derdimiz eğitimi, eğitim gibi yapmak, çocuklarımızın okuldan tümüyle soğumaması için gereken tedbirleri almak. İstekli, motivasyonu güçlü çocuklar ayrıca talepte bulunuyorlar. Biraz daha motive etmemiz gereken çocuklarımızı da aileleri ve öğretmenler ve hepimizi daha çok motive edeceğiz ve öğrenmeden geri kalmayacağız. Önemli olan 'Ne yapalım? Okullar kapandı, yapacak bir şey yok' dememek. Her türlü görevimizi yerine getirmemiz gerekir."

Selçuk, öğretmenlerin özellikle aşamalı öğrenmeye dayalı derslerde bir konudan başkasına geçerken konunun öğrenciler tarafından anlaşılmasına dikkat ettiğini dile getirerek, "Dolayısıyla öğretmenimiz anlatımın ve sunumun içerisinde o ölçmeyi çocuklara soruyor. Hatta bazen anne-babayı davet ediyor. 'Hadi sizler de gelin. Hep beraber yapalım. Var mısınız?' diyor. Bu anlamda içine gömülü ölçme-değerlendirme var." ifadelerini kullandı.

"Ortak okuma saatleri yapılabilir"

Anne ve babaların, ders anındaki görevlerine değinen Selçuk, çocukların konsantrasyon ve odaklanmalarının sağlanacağı bir ders ortamının oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Selçuk, öğrencilerin doğru bir üslupla çalışma ortamına davet edilmesi gerektiğini dile getirerek, "Öğrencinin bir amaç edinmesi, kendisine bir hedef koyması ve aileyle bunu yapması çok önemli. Bizim bir eğitim takvimimiz var. Bu eğitim takvimi o kadar kritik ki burada özellikle küçük yaştaki çocuklara her gün hangi oyunun oynanacağı, hangi eğitsel etkinliği yapacağı ve hangi bilimsel içeriklere kavuşulacağı yer alıyor. Bütün bunlar hazır. TÜBİTAK'ın dergileri herkese açık ve ücretsiz." dedi.

Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer anne-babalar sınavla ilgili bir endişeye sahiplerse bilsinler ki kitap okuyan çocuklar, sınavlarda daha başarılı oluyor. O yüzden ortak okuma saatleri yapabilirler. Anne, baba evde başka bir şey izlerken, 'Çocuklara siz orada çalışın' demek biraz zor. Anne ve babaların işin içine girmelerini bekliyoruz. Bu özel bir durum. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bizim bunu birlikte yapmamız lazım. Çocukların özellikle küçüklerin fiziksel hareket ihtiyacı var. Evin içinde oturmaktan dolayı fiziksel hareket çok öncelikli. Bu konuda bir tedbire ihtiyaç var. Müzik eşliğinde bazı hareketleri yaptıracağız ama bunun devamı olarak da bazı çalışmalar yapılabilir."

Fiziksel ihtiyacın yanı sıra duygusal ihtiyacın da önemli olduğunu vurgulayan Selçuk, "Elbette olağanüstü bir durumdan geçiriyoruz. Durum ciddi ama tedbirlerimizi de alıyoruz, yüzlerce tedbir alıyoruz. Bunun içine birazcık esneklik, duygusal rahatlama, çocukları ve velileri rahatlatmak da gerekiyor. Psikososyal destek paketimiz bir iki gün içerisinde devreye giriyor. Bütün bunları niye yapıyoruz? Her şey tedbir değildir. Elbette eğitimsel tedbirler alıyoruz ama her şey eğitimsel tedbir değil. Eğitimsel tedbirler sosyal ve psikolojik tedbirleri de yanına almalı. Durumun ciddiyetinin farkındayız ama tümüyle strese odaklayacak bir yaklaşımdan da kaçınmalıyız, panik olmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüs sonrası emekliler için çok önemli promosyon kararı Haber
Koronavirüs sonrası emekliler için çok önemli promosyon kararı
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haber
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
'Gençler virüse yakalanmıyor' tezini çürütecek veri Avrupa'dan geldi Haber
"Gençler virüse yakalanmıyor" tezini çürütecek veri Avrupa'dan geldi
İmparator'a kadın çalışanlarından ağır darbe! Binlerce lirası gitti Haber
İmparator'a kadın çalışanlarından ağır darbe! Binlerce lirası gitti
Komşuda koronavirüs kabusunda son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti Haber
Komşuda koronavirüs kabusunda son 24 saatte 149 kişi hayatını kaybetti
7 büyük tekstil markası koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapattı Haber
7 büyük tekstil markası koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapattı
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Ender Saraç, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu
Pavyon ve gece kulüplerinin kapatılması Ankaralı vatandaşımızı durduramadı
Pavyon ve gece kulüplerinin kapatılması Ankaralı vatandaşımızı durduramadı
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın 'koronavirüsten öldüğü' iddialarını yalanladı
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
İtalya'da yaşayan Türk öğrenciden koronavirüs uyarısı: Lütfen durumu hafife almayın
İtalya'da yaşayan Türk öğrenciden koronavirüs uyarısı: Lütfen durumu hafife almayın
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak
Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuşuyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuşuyor
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Almanya'da koronavirüs vaka sayısı pik yaptı! Bir günde 2 bin 801 yeni vaka tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Mehmet Ersoy Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yalın Tom Hanks Serdar Ortaç Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Kadın Futbol Vatandaş
Şu an buradasınız: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk AA Editör Masasına konuk oldu: (4) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 14:21:01. #1.15#
title