Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(500 bin tablet bilgisayar dağıtımı) İhtiyaç sahibi öğrenciler...
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(500 bin tablet bilgisayar dağıtımı) İhtiyaç sahibi öğrenciler...

06.10.2020 11:43 | Son Güncelleme: 06.10.2020 11:46
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(500 bin tablet bilgisayar dağıtımı) İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi kriterler belirledik.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "(500 bin tablet bilgisayar dağıtımı) İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi kriterler belirledik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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