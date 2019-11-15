15.11.2019 13:09 | Son Güncelleme: 15.11.2019 13:12

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "2019-2020 eğitim ve öğretim yılının teması 'Patent, Faydalı Model ve Tasarım' olarak belirlenmiştir"

ANKARA - Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk, "2019-2020 eğitim ve öğretim yılının teması 'Patent, Faydalı Model ve Tasarım' olarak belirlenmiştir. Ayrıca özel sektörün kendi talep ettiği nitelikte işgücünü yetiştirebilmesine imkan sağlamak amacıyla özel mesleki eğitim merkezi açılmasına imkan verilmiş, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde öğretimi yapılan tüm alan ve dal programları ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklere uyumlu hale getirilmiştir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 2020 Merkezi Yönetim bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı. Bakan Selçuk, hayat boyu öğrenme yaklaşımının Türkiye'de 2000'li yıllarda yaygınlaştığını söyleyerek, "2018 yılı itibarıyla Hayat Boyu Öğrenmeye katılım oranımız yüzde 6.2 dir. Türkiye Avrupa Birliği Resmi İstatistik Birimi tarafından yayımlanan verilere göre Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenmeye Katılım oranlarının artırılmasında en yüksek artış oranına sahip ikinci ülkedir. 11. Kalkınma Planımız da bu hedef 2023 yılı için yüzde 8 olarak belirlenmiştir. Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde resmi 994 halk eğitim merkezi ve 24 olgunlaşma enstitüsü olmak üzere toplam bin 17 yaygın eğitim kurumumuz bulunmaktadır. Bu kurumlarda 2019 yılı içerisinde 4 milyon 680 bin 892 kursiyerimiz Ekim ayı itibarıyla 71 alanda 3 bin 406 kurs programı doğrultusunda eğitimler almaktadır" ifadelerini kullandı.

Selçuk şöyle konuştu:

"Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan 946 bin 114 öğretmenimiz bulunmaktadır. Hükümetlerimiz döneminde atanan öğretmen sayımız, mevcut resmi öğretmen sayısının yüzde 69'una karşılık gelmektedir. Bu aynı zamanda genç bir öğretmen kadrosuna sahip olduğumuzu gösterir. Nitekim 40 yaş ve altındaki öğretmen sayımız toplam öğretmen sayımızın yüzde 65'ine tekabül etmektedir. Bu süre içinde öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 16'ya, ortaöğretimde de 11'e düşmüştür. Ülkemizin tüm coğrafi bölgelerindeki öğretmen doluluk oranları birbirine yakın bir orana yükseltilmiştir. Norm kadro doluluk oranları Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 90,61, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 88,45, ülke genelinde ise yüzde 90,34 seviyesindedir. Öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapılmış ve 01.07.2019 tarihi itibarıyla Bakanlığımız bünyesinde göreve yeni başlayan 9. derece 1. kademedeki bir öğretmenimizin maaşı 3 bin 910 TL, ek ders ücreti net 16,32 TL olmuştur. Haftada 15 saat ayda 60 saat ek ders veren bir öğretmene 980 TL ek ders ücreti ile birlikte toplamda 4 bin 890 TL aylık ücret ödenmektedir. Ayrıca, tüm öğretmenlere, her eğitim ve öğretim yılı başında eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği verilmekte olup 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında bin 180 TL ödenmiştir."

Taşımalı eğitime ilişkin bilgi veren Selçuk, "2018-2019 eğitim ve öğretim yılında toplam bir milyon 324 bin 960 öğrenci taşıma hizmetlerinden faydalanmış ve 2 milyar 847 milyon 104 bin TL ödeme yapılmıştır. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında toplam bir milyon 209 bin 621 öğrenci taşıma hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bakanlık bütçemiz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan taşıma ve öğle yemeği hizmetleri için toplam 4 milyar 514 milyon TL kaynak ayrılmıştır. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine verilen burs ve pansiyon hizmetleri de eğitim ve öğretime erişimi artırarak fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkı sağlayan önemli uygulamalardır. Bu kapsamda 2019 yılı itibarıyla ilköğretim ve ortaöğretimde 285 bin 118 öğrencimiz aylık 275,53 TL burs almakta ve 3 bin 89 pansiyonda 327 bin 406 öğrencimiz ise barınma hizmetlerinden faydalanmaktadır" şeklinde konuştu.

İş dünyası ile işbirliği içinde çalışmanın önemine değinen Selçuk, "Eğitim-istihdam-üretim ilişkisinin güçlendirilmesi amacıyla mesleki ve teknik eğitimde patent, faydalı model ve tasarım farkındalığı artırılarak tüm mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının bu alanlardaki girişimleri desteklenmektedir. Bu kapsamda 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının teması 'Patent, Faydalı Model ve Tasarım' olarak belirlenmiştir. Ayrıca özel sektörün kendi talep ettiği nitelikte işgücünü yetiştirebilmesine imkan sağlamak amacıyla özel mesleki eğitim merkezi açılmasına imkan verilmiş, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerinde öğretimi yapılan tüm alan ve dal programları ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklere uyumlu hale getirilmiştir" dedi.

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, 207 üniversite olduğunu söyleyerek, bunların 129'unun devlet, 73 vakıf, 5 müstakil vakıf okulları olduğunu ifade etti. Saraç, "Öğrenci sayımızı 7 milyon 800 bine ulaştı. Toplam öğretim elemanı sayımız 168 bin" ifadelerini kullandı.

Saraç, 48 bin yabancı öğrenci sayısının 172 bine çıktığını kaydederek, Avrupa'da hiçbir ülkede artış oranının yakalanamadığını ifade etti.

Kaynak: İHA