Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Turizmi Ihmal Eden Dünyada Hiçbir Ülke Yoktur"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Turizmi ihmal eden dünyada hiçbir ülke yoktur. Hemen hemen her ülkenin turizmden sorumlu bir bölümü vardır ve her ülke bir başka ülkenin önüne geçebilmek için turizm yönüyle öne çıkar. Turizm barış ve refah getirir. En güzel, en kazançlı, en barışçıl eğitim metodudur." dedi.



Sivas Hilton Garden Inn'in açılış töreninde konuşan Yılmaz, Sivas'ın turizm master planını hazırladığını söyledi. Sivas'taki turizm konaklama işletmeleri hakkında da bilgi veren Yılmaz, bakanlık belgesi tesis sayılarının artırılması gerektiğini belirtti. Sivas'ın en büyük eksikliğinin konaklama tesisleri olduğunu aktaran Yılmaz, uluslararası bir otel zinciri markasına sahip olmasının önemli bir değer olduğunu vurguladı. Oteli kente kazandıran iş adamlarına teşekkür eden Yılmaz, dünyadaki her ülkenin turizme mutlaka önem verdiğini dile getirdi.



Fransa'nın dünyanın en fazla turist kabul eden ülkesi olduğuna dikkati çeken Yılmaz, turizm için en çok tanıtımı yapan yer olduğunu söyledi. Türkiye'ye 2002 yılında gelen turist sayısının 13 milyon olduğunu anımsatan Yılmaz, "Geçen yıl 28 milyon. 2016 yılındaki darbe sürecinden dolayı. Ama biz 40 milyonun üzerinde turist kabul ettik, dünyanın altıncısıyız." diye konuştu.



Türkiye'nin turizm gelirinin 2002 yılında 12,4 milyar dolar olduğunu hatırlatan Bakan Yılmaz, şimdi 22 milyar dolar olduğunu ifade etti. Türkiye'nin turizminin iyi bir noktaya gittiğini vurgulayan Yılmaz, "Turizm Sivas'ın da önünü açacaktır, Sivas'ı da geliştirecektir. Turizmi ihmal eden dünyada hiçbir ülke yoktur. Hemen hemen her ülkenin turizmden sorumlu bir bölümü vardır ve her ülke bir başka ülkenin önüne geçebilmek için turizm yönüyle öne çıkar. Turizm barış ve refah getirir. En güzel, en kazançlı, en barışçıl eğitim metodudur. Bu bakımdan Sivas'ın turizmde de önü aydınlıktır. Hilton şimdi geldi, inşallah ümit ederiz ki önümüzdeki dönemde Türkiye'de uluslararası zincir ağına sahip turizm yatırım firmaları Sivas'a gelir." ifadelerini kullandı.



Bakan Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra otelin açılış kurdelesini kesti.



Törene, Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Vakıf Bank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ve davetliler katıldı.