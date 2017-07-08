Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Sivas'ta Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Hiç şüpheniz olmasın, 'İnsanı öldürmeyen darbeler, onu güçlü kılar.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Hiç şüpheniz olmasın, 'İnsanı öldürmeyen darbeler, onu güçlü kılar.' derler. İşte 15 Temmuz, Türk milletini daha güçlü kılmıştır ve bütün dünyaya bir daha milli iradesine el uzatılmayacağını göstermiştir. Geleceğimiz hiç şüpheniz olmasın daha aydınlık olacaktır. Biz bunu da bu aziz millete borçluyuz." dedi.
Yılmaz, Sivas'ın Doğanşar ilçesinde düzenlenen 52. Doğanşar Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri'nin açılışında yaptığı konuşmada, müsabakalara katılan sporculara başarı diledi.
Güreşlere ilginin her yıl arttığını belirten Yılmaz, etkinliğin birlik ve beraberliğe katkıda bulunduğunu ifade etti.
Yılmaz, ata sporu güreşin insanlık tarihi kadar eski olduğuna dikkati çekerek "Türk milleti için de apayrı özel bir yere sahiptir. Ata sporu olarak kültürümüzde de bir yer edinmiştir. Tarihin her döneminde halkımız özel ilgi göstermiş, gelenek olarak nesilden nesle aktarılmıştır." dedi.
Güreşin mertçe ve güçle yapılan bir mücadele olduğunu aktaran Yılmaz, "Bu nedenle güreşlerin yapıldığı yere er meydanı denir. Bu meydanda hak eden kazanır. Bizim için güreş etkinlikleri geçmişimizle, kültürümüzle bağ kurmak, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak için bir fırsattır. Bu etkinlikte gençler güreş sporunu tanır, sever, güreşe olan ilgisi artar ve nesilden nesle aktarılır." diye konuştu.
Bakan Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı olarak ana teması güreşçilik olan Spor Lisesi'ni gelecek dönemden itibaren eğitime açacaklarını dile getirerek şöyle devam etti:
"Sivas da nice şampiyonlar çıkartmaya devam edecektir. Her ülkenin özellikle başarılı olduğu spor branşları vardır ama güreş denince akla Türkiye gelir. Ünlü Türk güreşçilerini anmadan güreş tarihi yazılamaz ve Türkiye'de Sivas olmadan Türk güreşi yazılamaz. Adeta güreş Türkiye ve Sivas ile özdeşleşmiştir. Sivas'ın önemli değerlerinden biri de yetiştirdiği ülke ve dünya çapındaki şampiyonlardır. Kazıkçı Karabekir, Keçeli Ahmet Ayık, Fevzi Şeker, Sebahattin Öztürk, Hamza Yerlikaya, Aydın Polatçı gibi nice yiğitler bu topraklardan çıkmıştır. Bu meşhur güreşçilerimizin ardından görüyoruz ki bugün de başarılı güreşçilerimiz yetişiyor. Geçen yıl yapılan Rio Olimpiyatları'nda milli güreşçilerimizden Taha Akgül hemşehrimiz altın madalya kazandı. Böylelikle hem dünya şampiyonu olan hem de olimpiyat şampiyonu olan ender sporcular arasına katılma başarısı gösterdi. Bundan dolayı da Taha kardeşimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."
Birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni eden Yılmaz, "Normalde biz bu etkinliği geçen yıl yapacaktık, dış güçlerin maşası ama bazen dış güçlerin maşası olduğunun dahi farkına varamayacak insanlar tarafından gerçekleştirilen bir hain darbeye maruz kaldığımızdan dolayı etkinliği gerçekleştiremedik." dedi.
15 Temmuz'da 249 şehit verildiğini anımsatan ve şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bütün dünyaya şunu gösterdiler: Bu Türk milleti canıyla, kanıyla, hakkına, hukukuna, demokrasisine sahip çıkar. Hiç şüpheniz olmasın, 'İnsanı öldürmeyen darbeler, onu güçlü kılar.' derler. İşte 15 Temmuz Türk milletini daha güçlü kılmıştır ve bütün dünyaya bir daha milli iradesine el uzatılmayacağını göstermiştir. Geleceğimiz hiç şüpheniz olmasın daha aydınlık olacaktır. Biz bunu da bu aziz millete borçluyuz. Bu aziz milletin bir ferdi olmaktan dolayı da gurur duyuyorum."
Bu yıl 52'ncisi düzenlenen ve çekişmeli geçen güreşlerde 135 sporcu 21 kategoride yarıştı. 52. Doğanşar Ahmet Ayık Karakucak Güreş Ağası ise Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz oldu.
Programa, Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun, AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, teknik heyet ve futbolcular, dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Taha Akgül ile eski dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Ahmet Ayık ve vatandaşlar katıldı.
Öte yandan Bakan Yılmaz, Sivas'ta bir mobilya mağazasının açılışını da gerçekleştirdi.