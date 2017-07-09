Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Sivas'ta

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'ın Gürün ilçesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu.



Doğanşar ve Kangal ilçelerindeki festivallere katılmak üzere Sivas'a gelen Yılmaz, Gürün'de İncesu köyünün muhtarı Celalettin Gülsoy'un verdiği kahvaltıya katıldı.



Burada vatandaşlarla sohbet eden Yılmaz, daha sonra geçen yıl tamamlanan ve 2060 dekar alanda sulu tarımın yapılmasına imkan sağlayan İncesu Göleti ile taşkın koruma alanlarını inceledi.



Yılmaz, çalışmalar hakkında Devlet Su İşleri 19. Bölge Müdürü İsmail Kaya'dan bilgi aldı.



İlçede taziye ziyaretlerinde de bulunan Bakan Yılmaz'a, Gürün Kaymakamı Fatih Özdemir ve Belediye Başkanı Nami Çiftçi eşlik etti.



Yılmaz, ziyaretlerinin ardından 14. Uluslararası Kangal Kültür Turizm Enerji ve Madenler Festivali'ne katılmak için ilçeden ayrıldı.