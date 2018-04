Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Millet Hükümet Sisteminde İnşallah Bir Daha Zaman Kaybına...

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Burdur'un Bucak ilçesinde 'Millet Hükümet Sistemi' olarak tanımladığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında açıklamalarda bulunarak, "Yeni sistemde, Millet Hükümet Sisteminde inşallah bir daha zaman kaybına uğrayamayacağız. Ülkemizin kaynaklarını boşuna harcamayacağız. 5 yıllık süre vereceksiniz, size verdiği vaatlerin arkasında durursa, millete hizmet ederse 5 yıl sonra yeniden önünüze gelecek, bu millet en doğru kararı verecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bir dizi açılış ve ziyaretlere katılmak üzere geldiği Burdur'un Bucak ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, 24 Haziran seçim startını vererek, yeni sistem hakkında bilgilendirme yaptı. Bakan Yılmaz'ın AK Parti Bucak İlçe Başkanlığı ziyaretinde Burdur Milletvekilleri Reşat Petek ve Bayram Özçelik, Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, Bucak İlçe Başkanı Adem Şengül ve partililer yer aldı.

Başkan Şengül: "Bucak'tan 24 Haziran'da yüzde 70 bekliyoruz"

AK Parti Bucak İlçe Başkanı Adem Şengül, yaptığı konuşmasında "2017 yılı Temmuz ayında göreve geldik, Ekim ayında ilçe kongremizi gerçekleştirdik. Gençlik Kolları ve Kadın Kolları kongrelerimizi gerçekleştirdik. Bu sürede köy köy, mahalle mahalle, ev ev müthiş bir çalışmanın içerisindeyiz. Sürekli sosyal etkinlik ve ziyaretlere katılıyoruz. Örneğin geçen hafta 11-12 civarında düğün, 3-4 sosyal etkinlik ve cenazelere katıldık. İnşallah 24 Haziran'daki seçimlerde de Bucak'taki hedefimiz yüzde 70'lerde oydur. Bunu da hep birlikte yakalayacağımıza inanıyorum" dedi.

Başkan Mengi: "Bizim çalışma aşkımız bugün daha da arttı"

AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, 24 Haziran seçimleri için gece - gündüz çalışarak seçimleri kazanacaklarını belirterek "İl Teşkilatımız olarak gece - gündüz çalışarak bu zaferi hep birlikte kutlayacağız Sayın Bakanım. Sizler de Burdur'umuzu ve Bucak'ımızı ziyaret ederek bizleri onurlandırdınız ve aşkımıza aşk kattınız. Bizim çalışma aşkımız bugün daha da arttı. Bize getirdiğiniz müjdeler, bilgiler Bucak'ımızı gerçekten mutlu etti. İnşallah 2019, 2023 hedeflerimizde de bunları bir adım daha ileriye taşıyacağız Burdur'umuzda. Bizleri bugün onurlandırdığınız için teşkilatım adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Milletvekili Petek: "Başarılarımızın devamını diliyorum"

AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, gereken gayretin gösterilmesi gerektiğini hatırlatarak, "Bugüne kadar çalışan ve bundan sonra aşkla - şevkle çalışacak olan tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepsini gözlerinden öpüyorum, başarılarımızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Yılmaz: "Millet Hükümet Sisteminde inşallah bir daha zaman kaybına uğrayamayacağız"

"Bizler bir aileyiz, AK Parti ailesinin mensuplarıyız" diyerek sözlerine başlayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Gerçekten tüm Burdur'un genelinde yüzde 51 başarılı bir oy. Başarının çıtası yarıdan fazla olması demektir. Burdur'da bu başarıyı yakaladık. Bucak'ta yüzde 60'tan fazla, kat kat yakaladık. Yüzde 50 kriteri, şu anda önümüzde yeni bir dönem başlıyor. Yeni dönemin adı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ama ben ise buna ne isim verilirse verilsin, 'Millet Hükümet Dönemi' diyorum. Şimdiki dönemin adı neydi, Parlamenter Hükümet Sistemiydi. Hükümeti parlamenterler kurarsa, parlamenter hükümet olur. Bazı ülkelerde krallık var. Hükümeti o atarsa, majestelerinin hükümet sistemi denir. Ama yeni dönemde hükümeti halk ve millet kuracak. Yetkiyi o verecek, yani yetki vermezse kuramayacak. Hükümeti millet kuracak, sabah gidip oyunu kullanacak, akşam sandıkları açıldığında hükümeti kimin kurduğunu bilecek. Eskiden siz Ankara'ya vekillerinizi gönderiyordunuz. Ama Haziran'da bakın, hükümet kuramadık, değil mi? Haziran'da bakın, kim kiminle olur. MHP ile mi olur CHP ile mi olur, millet zaman kaybetti, değil mi? Dolayısıyla Türkiye çok zaman kaybetti şimdiye kadar. Cumhuriyet kuruldu, 95 yıl geçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu, 98 yıl geçti. Binali Yıldırım'ın hükümeti 65. Hükümet. Her hükümete 2 yıl düşse, 130 yıl olurdu ama her hükümete 2 yıl düşmüyor. Nitekim, bir buçuk yıllık dönemlerle. Bir buçuk yıllık hükümetlerle proje mi yapabilirsiniz? Belediye Başkanlarımız burada. Proje mi yaparsın, ihaleye mi çıkarsın? İhaleye çıktığın şeyi tamamlayabilir misin? Türkiye zaman israf ederdi, kaynak israf ederdi, bu zamana kadar da çok yaptı. Yeni sistemde, Millet Hükümet Sisteminde inşallah bir daha zaman kaybına uğrayamayacağız. Ülkemizin kaynaklarını boşuna harcamayacağız. 5 yıllık süre vereceksiniz, size verdiği vaatlerin arkasında durursa, millete hizmet ederse 5 yıl sonra yeniden önünüze gelecek, bu millet en doğru kararı verecek. Azerbaycanlı kardeşlerimizin güzel bir sözü var, 'Halkın gözü terazidir' diye. Millet bakar, ne, neyi, nasıl, niçin yaptı ve söyledi bilir. Bu zamana kadar bu milletin terazisinin şaştığı hiç görülmemiştir. Millet hiç kimsenin karakaşına, kara gözüne bakarak destek olmaz, yatırımlarına bakar. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. İnşallah biz, AK Parti ailesi ve kadrosu olarak, bu millete çok büyük hizmetler götürdük her alanda, vatandaşımız zaten görüyor bunu. Bazen hatırlatmak lazım ama yine de bugün meydanların sözü var ya: Cancağzım, dünle ilgili ne var hepsi gitti, bugün yeni şeyler söylemek lazım" ifadelerini kullandı.

Bakan Yılmaz'ın konuşması sonrasında, partililerle bir süre basına kapalı şekilde görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmenin ardından Bucak Öğretmenevi'nde Bakan Yılmaz'ın da katılımıyla, basına kapalı olarak Burdur İli Değerlendirme Toplantısı yapıldı. - BURDUR