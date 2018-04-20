Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "(Liselere Girişte İsteğe Bağlı Merkezi Sınav Yerleştirmeleri) Her...

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "(Liselere girişte isteğe bağlı merkezi sınav yerleştirmeleri) Her öğrencimize 5 okul, farklı türlerde, seçebilme imkanını tanıyacağız. Hiçbir öğrencimizi tercih etmediği bir okula kaydetmek gibi bir yolumuz olmayacak."