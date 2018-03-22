Milli Eğitim Bakanı Yılmaz İzmir'de Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, uzun dönemli iktidarların gelip milletin yararına hizmetlerin hayata geçip geçmeyeceğini 1980'li yıllarda hayal ettiklerini belirterek, "2000'lerde millet bunu gerçekleştirdi. Çok büyük aksilik olmazsa bu aziz milletin Cenabı Allah'ın yardımıyla muhtemelen yine istikrar ve güven doğrultusunda bir tercihte bulunacağını düşünüyoruz." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, hükümet olarak 80 yılda yapılan hizmetlerin birçoğunun kat be kat fazlasını yaptıklarını, bunu da millete ve milletle bağ kuran parti teşkilatlarına borçlu olduklarını belirtti.

AK Parti'nin 12 kez milletin huzuruna gittiğine dikkati çeken Yılmaz, hiçbir seçimde yanlış yerde durmayan millete teşekkür ettiklerini ifade etti.

Yılmaz, Türkiye'nin AK Parti ile uzun dönem iktidara kavuştuğunu ifade ederek, "Uzun dönemli iktidarlar gelir mi, milletin yararına hizmetler hayata geçer mi' diye 1980'lerde hayal ederdik. 2000'lerde millet bunu gerçekleştirdi. Çok büyük aksilik olmazsa bu aziz milletin Cenabı Allah'ın yardımıyla muhtemelen yine istikrar ve güven doğrultusunda bir tercihte bulunacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

"Yeni sistem daha demokratik"

Türkiye'de eskiden hükümeti parlamentonun kurduğunu, halk oylaması ile birlikte hükümeti artık milletin kuracağını dile getiren Yılmaz, parlamenter hükümetin enerji kaybına neden olduğunu ifade etti.

Yılmaz, yeni sistemle birlikte daha demokratik sisteme geçildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Milletin iradesi ile Ankara'da kurulan hükümetler uyumlu değildi. Ama şimdi sabahleyin bu millet oyu kullanacak, akşama hükümeti kimin kurduğunu bilecek. Çünkü buna kendisi karar verdi. 'Millet hükümeti eskisinden daha demokratiktir' diyoruz. Daha demokratik olmadığını söyleyenler önyargıyla söylüyor. Biz yüzde 34 ile hükümeti yönettik, 47 oy aldık, yine yönettik, 49 oy alıp yine yönettik. Bundan sonra yüzde 49 oy alıp yönetmek mümkün mü, imkansız. Bundan sonra yüzde 50 artı 1 gerekiyor, hangisi daha demokratik. Bu sistemin adı millet hükümetidir, millet kuracaktır. Millet bundan kazançlı çıkmıştır."

"Milletin sistemi daha uzlaşmacı"

Milletin hakkını millete verdiklerini, milletin sisteminin daha uzlaşmacı olduğunun altını çizen İsmet Yılmaz, "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyenlerin yürüyebileceği bir kulvar açıldı. Bu uzlaşmayı getirme açısından kazançtır. Herkes uzlaşsın bunun ne zararı var... Birçokları da görüyorlar, Kılıçdaroğlu da bize benzemeye çalışıyor, onu da söyleyeyim. Bunda sakınca yok. Bu sistem, biz öbür tarafı anlamaya çalışacağız, öbür taraf da bizi anlamaya çalışacak. İki ayrı şeyden, yapıdan birbirine benzeyen yapılar durumuna geçeceğiz. Bundan bu millet kazanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yılmaz, milletin yarısını denize dökmek isteyenlerin hayatta iktidar olamayacağını vurgulayarak herkese kapıların açık tutulması, kırgınlıkların ve küskünlüklerin son bulması gerektiğini, bu dönemin kalpleri kazanma dönemi olduğuna dikkati çekti.

Yeni dönemde Türkiye'nin ufkunun açıldığını, kuvvetler ayrılığı ilkesinin daha iyi uygulanacağına işaret eden Bakan Yılmaz, milletin kendi haklarını gasp eden kimseyi seçmeyeceğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, AK Parti iktidarının eğitimde önemli hizmetler verdiğini, çocukların daha özgüvenli yetiştiğini, okullaşma oranının yükseldiğini, derslik sayısının arttığını da sözlerine ekledi.

İsmet Yılmaz, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve yönetime görevinde başarı diledi.