Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Gençlik Ülkemizin Umududur"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Gençlik ülkemizin umududur. İnan insan için umut hep vardır. Biz değerlerimize güveniyoruz. Gençliğimizin okuyan, araştıran ve sorgulayan bir anlayışta olmasını arzuluyoruz. Milli değerlerine bağlı bir Türkiye daha güçlü olacaktır" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya İnönü Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilyurt Belediyesi tarafından, Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen "Gençlerin Güncel Meseleleri" konulu Uluslararası İmam Hatipler Sempozyumu'na katıldı. Bir otelde düzenlenen sempozyumda ilk olarak konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, katılımcı gençlere teşekkürlerini sunarak, "Sizleri bu salonda görmek mutluluk verici. Gözlerinizdeki ışıltı cıvıl cıvıl. Bu ülkeye, bu memlekete dair idealleriniz ve ülkenin geleceği adına gerçekten sizlerle gurur duyuyorum. Sizi yetiştiren öğretmenlere, anne babalara teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü tabi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'adır. Sizler verdikleri emekleri için teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

"Gençlik ülkemizin umududur"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise genç nesillere güvendiklerini kaydederek, "Genç kuşakları ihmal eden toplumlar geleceklerini inşa edemezler. Biz gençlerimizi milli ve yerli değerlerle donanmış, evrensel değerlere açık, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek istiyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin kişilik yetenek ve kabiliyetlerini en üst düzeyde geliştirmek, iletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına uyumlu, eleştirel ve analitik düşünceye sahip kişiler olarak yetiştirmek istiyoruz. Bu kurumlarımızda birçok devlet adamı ve bilim adamı yetişti. Milli ve manevi değerlere sahip, ülkesini vatanını seven, milleti için gayret gösteren, iki günü birbirine denkse kendisinin zararda olduğunu bilen nice başarılı öğrencilerimiz bu kurumlarda eğitim aldı. Gençlik ülkemizin umududur. İnan insan için umut hep vardır. Biz değerlerimize güveniyoruz. Gençliğimizin okuyan, araştıran ve sorgulayan bir anlayışta olmasını arzuluyoruz. Milli değerlerine bağlı bir Türkiye daha güçlü olacaktır. Bu düşünceyle imam hatip liselerimizde program çeşitliliğine gittik. Buradaki öğrencilerimizin üniversiteye giriş sınavlarında da büyük bir başarı göstermesini istiyoruz. Tüm programlar göz önüne alındığında 222 bin adaydan 88 bini bir yüksek öğrenim programına yerleşti. Bu sayı öğrencilerin yaklaşık yüzde 40'ına tekamül ediyor" diye konuştu. - MALATYA