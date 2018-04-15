Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Eğitimde 2002'ye Göre Çok İyi Bir Durumdayız"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitimde 2002 yılına göre Türkiye'nin çok iyi bir duruma geldiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti 5. Kadın Kolları İl Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Iğdır'a geldi. Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye Bakan Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, AK Parti Iğdır İl Başkanı Ahmet Tutulmaz, AK Parti Iğdır Kadın Kolları Başkanı Nurgül Güneş ve partililer katıldı. Daha sonra valiliği ziyaret eden Bakan Yılmaz, ziyareti sonrası yaptığı açıklamada Iğdır'da eğitimdeki acil sorunların hemen hemen hepsinin çözülmüş olduğunu belirtti. Yılmaz, "Eğitimde 2002'ye göre çok iyi bir durumdayız. Iğdır'da bu dönem 310 milyon TL'ye yakın eğitim yatırımı yaptık. Halihazırda 133 milyon TL yatırım da devam ediyor. Iğdır'da 42 bin öğrenci sayımız 52 bine çıktı. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 40'tan 21'e düştü. Ortaöğretimde ise 53'ten 23'e düştü. Dolayısıyla 2002'ye göre çok iyi bir durumdayız. Bu rakamlar da söylediğimizi teyit ediyor. Iğdır'da bu ana kadar yapmış olduğumuz toplam derslik sayısı bin 274 derslik. Öğretmen sayımız bin 427 iken, 3 bin 218'e yükseldi. Iğdır genelinde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 2003'te 29 iken, şimdi 16, ortaöğretimde 25'ten 17'ye düştü. Dolayısıyla bu rakamlarla Iğdır Türkiye'nin de önündedir. Iğdır'da 9 milyonun üstünde bir kitabı evlatlarımıza ve öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıttık. Bu 9 milyon kitabın bedeli olan 15 milyon 751 bin TL'yi de hükümet olarak biz ödedik. İhtiyacı olan ailelere, evlatlarını düzenli olarak okula göndermeleri kaydıyla annelere mali destekte bulunuyoruz. Bu destek kapsamında bugüne kadar annelerin hesabına 33 milyon 975 bin TL kaynak aktardık. İstiyoruz ki, anneler düzenli olarak evlatlarını okula göndersin ve bu devamla birlikte eğitimde kalite artar" dedi.

Bakan Yılmaz, valilik ziyaretinin ardından Melekli yolu üzerinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapımı sürdürülen 24 derslikli Iğdır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatını gezerek kentten ayrıldı. - IĞDIR