Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Duyurdu: Öğrencilere Artık Ev Ödevi Verilmeyecek

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bundan sonra hiçbir öğretmenimiz, öğrencisine ev ödevi vermeyecektir" dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN KONUYU DERSTE ÖĞRENMELERİNİ İSTİYORUZ"

Yılmaz, "Öğrencilerimizin dikkatlerini daha çok derse yoğunlaştırmalarını, konuyu derste öğrenmelerini istiyoruz. İnanıyoruz ki çocuklarımız da okulda, sınıfta öğrendiklerini eve gittiklerinde tekrarlayacaklar, öğrendiklerini daha da pekiştireceklerdir. Bundan sonra ezber olmayacak, eski dershane eğitim usulleri tekrar edilmeyecek" diye konuştu.

ÖĞLE YEMEKLERİNİ BİZ KARŞILAYACAĞIZ

Yılmaz, "Tam gün eğitime geçen okullarımızda öğle yemeklerini Bakanlık olarak biz karşılayacağız" dedi.