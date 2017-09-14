Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan Okul Servisi Yönetmeliğine İlişkin Açıklama

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Servis saatleriyle ilgili düzenleme konusunda valiliklerimiz tam yetkilidir. Valiliklerimize; bulunduğu ile, öğretmen ve öğrencilerin durumu ve yaz kış şartlarını göz önünde bulundurarak en doğru en iyi hangisiyse o konuda karar vermeleri hususunda bir genelge gönderdik" dedi.



Atatürk Kültür Merkezi'de (AKM) gerçekleştirilen bir programda Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Okul servisleriyle ilgili yönetmelik hakkında açıklama yapan Bakan Yılmaz, "Servis saatleriyle ilgili düzenleme konusunda valiliklerimiz tam yetkilidir. Valiliklerimizin her birine aynı kuralı uygulamak doğru olmayabilir. Valiliklerimize; bulunduğu ile, öğretmen ve öğrencilerin durumu ve yaz kış şartlarını göz önünde bulundurarak, en doğru en iyi hangisiyse o konuda karar vermeleri hususunda bir genelge gönderdik. Öğrencilerimize ilave bir yük vermek istemiyoruz, eğitimi de aksatmak istemiyoruz. Gece de olsa gündüz de olsa eğitim önemli" şeklinde konuştu.



İkili eğitim sistemine ilişkin açıklama



Bakan Yılmaz ikili eğitim sistemine ilişkin, "Başbakanımızın bize verdiği ilk talimat ikili eğitimi tekli eğitime düşürmekti. Ankara'da bir fen lisesi, bir sosyal bilimler lisesi ve bir tarım meslek lisesinin temellerini attık. 3 buçuk milyara yakın bir eğitim kampüsü yapılmakta. Onlar biterse inşallah Ankara'da ikili eğitim sistemi kalkacak. 50'ye yakın ilimizde zaten kalktı" açıklamasında bulundu. - ANKARA