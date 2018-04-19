Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Burdur'a Geliyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 21 Nisan tarihinde bir dizi ziyaretlerde bulunmak, toplantılar yapmak, açılış ve çeşitli programlara katılmak üzere Burdur'un Bucak ilçesine gelecek.

Bakan Yılmaz programı kapsamında ilk olarak Bucak Kaymakamlığını ziyaret edecek, BEKAP Kitap Fuarı açılışına katılacak. Ziyareti kapsamında Bucak'ta Şehit Ailesi ziyaretinde bulunacak olan Bakan Yılmaz, öğleden sonra Şehit Muhittin Talha Çalışkan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin açılışını yapacak. Bakan Yılmaz son olarak Burdur'dan ayrılmadan Burdur İli Eğitim Değerlendirme Toplantısına başkanlık edecek. - BURDUR