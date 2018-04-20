Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Hiçbir Öğrenci Tercih Etmediği Bir Okula Kaydedilmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, liselere girişte isteğe bağlı merkezi sınav yerleştirmelerine ilişkin "Her öğrencimize 5 okul, farklı türde, seçebilme imkanını tanıyacağız. Hiçbir öğrencimizi tercih etmediği bir okula kaydetmeyeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

"BU TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN SON ERKEN SEÇİMİDİR"

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "Eğer 16 Nisan referandumu olmasaydı bugün erken seçim kararı olmazdı. Olaylara bakmak lazım, birisi 15 Temmuz, birisi 16 Nisan referandumu, birisi de sınırlarımızdaki olaylar." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018'de yapılmasına ilişkin "Ne parlamento bundan sonra cumhurbaşkanını seçime götürür ne de cumhurbaşkanı parlamentoyu götürür. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin son erken seçimidir." diye konuştu.

"HODRİ MEYDAN DEDİLER"

Bakan Yılmaz, "AK Parti, MHP, CHP çok net şekilde 'hodri meydan' dediler, 'hadi seçim' dediler. Dolayısıyla da böyle seçime 'hodri meydan, hadi gidelim' dendikten sonra 'erken seçim' veya 'baskın seçim' gibi bir tabirin doğru olmadığını düşünüyorum." dedi.

"HER ÖĞRENCİ 5 OKUL SEÇECEK"

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, liselere girişte isteğe bağlı merkezi sınava başvuru sayısının 996 bine ulaştığını açıkladı.

Bakan Yılmaz, liselere girişte isteğe bağlı merkezi sınav yerleştirmelerine ilişkin şunları kaydetti:

"Her öğrencimize 5 okul, farklı türlerde, seçebilme imkanını tanıyacağız. Hiçbir öğrencimizi tercih etmediği bir okula kaydetmek gibi bir yolumuz olmayacak.

Bu sistem, TEOG'dan farklıdır. Bu sistem, çok daha iyidir. Her geçen süreç, bu sistemin daha doğru olduğunu gösterecektir. Bu sistemin daha doğru olduğu ne zaman anlaşılacaktır? Yüzde 90'lık bölümde kalan yani sınavsız öğrenci alan okullardan mezun olanların da diğer o sınavla öğrenci alan okullardaki öğrenciyle aynı başarıyı yakaladığını gösterdiğimizde. Bu mümkün."

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Hiç şüpheniz olmasın, bu aziz milletin evlatlarının gideceği 64 bin okuldaki öğrenciler, diğer sınavla girilen 1366 okula giden öğrenciler kadar başarılı olacaktır." dedi.

"HİÇ KİMSE TERCİH ETMEDİĞİ OKULA GİTMEYECEK"

Bakan Yılmaz, adrese dayalı yerleştirmeye ilişkin "Haziran ayında tercih ve yerleştirme kılavuzu yayınlayacağız. Orada bütün evlatlarımız, öğrencilerimiz, velilerimiz bunları görecek. Taahhütümüz, beyanımız şudur; hiç kimse tercih etmediği okula gitmeyecek, hiç kimse haksızlığa uğramayacak." diye konuştu.