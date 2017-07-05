Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Turizmi ihmal eden dünyada hiçbir ülke yoktur. Hemen hemen her ülkenin turizmden sorumlu bir bölümü vardır ve her ülke bir başka ülkenin önüne geçebilmek için turizm yönüyle öne çıkar. Turizm barış ve refah getirir. En güzel, en kazançlı, en barışçıl eğitim metodudur." dedi.



Yılmaz, Sivas Hilton Garden Inn'in açılış töreninde, Sivas'ın turizm master planını hazırladığını belirterek, bakanlık belgesine sahip tesis sayılarının artırılması gerektiğini söyledi.



Sivas'ın en büyük eksikliğinin konaklama tesisleri olduğuna dikkati çeken Yılmaz, kentin uluslararası bir otel zinciri markasına sahip olmasının önemine işaret etti. Yılmaz, oteli kente kazandıran iş adamlarına teşekkür ederek, dünyadaki her ülkenin turizme mutlaka önem verdiğini dile getirdi.



Fransa'nın dünyanın en fazla turist kabul eden ülkesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye'ye 2002 yılında 13 milyon turist geldiğini ifade ederek, "Geçen yıl 28 milyon, 2016 yılındaki darbe sürecinden dolayı. Ama biz 40 milyonun üzerinde turist kabul ettik, dünyanın altıncısıyız." diye konuştu.



Türkiye'nin turizm gelirinin 2002 yılında 12,4 milyar dolar olduğunu hatırlatan Bakan Yılmaz, şimdi ise 22 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu aktardı.



Türkiye'nin turizminin iyi bir noktaya gittiğini vurgulayan İsmet Yılmaz, şunları kaydetti:



"Turizm Sivas'ın da önünü açacaktır, Sivas'ı da geliştirecektir. Turizmi ihmal eden dünyada hiçbir ülke yoktur. Hemen hemen her ülkenin turizmden sorumlu bir bölümü vardır ve her ülke bir başka ülkenin önüne geçebilmek için turizm yönüyle öne çıkar. Turizm barış ve refah getirir. En güzel, en kazançlı, en barışçıl eğitim metodudur. Bu bakımdan Sivas'ın turizmde de önü aydınlıktır. Hilton şimdi geldi, inşallah ümit ederiz ki önümüzdeki dönemde Türkiye'de uluslararası zincir ağına sahip turizm yatırım firmaları Sivas'a gelir."



Milli Eğitim Bakanı Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra otelin açılış kurdelesini kesti.



Törene, Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan ve davetliler katıldı.