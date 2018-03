Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bu milletin Kuvayı Milliyecileri olarak şehitlerimizle, gazilerimizle tam bağımsız Türkiye'yi savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Ümraniye Belediyesi ve ilçe kaymakamlığı tarafından Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayında düzenlenen etkinlikte şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile bir araya gelen bakan Yılmaz, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Türkiye'de özgürce yaşanıyorsa bunu şehit ve gazilere borçlu olduklarını söyleyen Bakan Yılmaz, kendilerine düşen görevin şehitlerin uğruna can verdiği değerleri koruyup daha da güçlendirmek olduğunu ifade etti.

Türk milletinin tarihinin her döneminde inancı, vatanı, bağımsızlığı, ezanı gibi mukaddes bildiği değerler adına can pahasına mücadele ettiğini, dünyada 34 farklı ülkede 78 ayrı şehitliği olan başka bir millet olmadığını anlatan Yılmaz, "Bizlere emanet edilen cumhuriyetin yarınını bugünden daha güçlü kılarsak o zaman biz şehitlere ve gazilere karşı olan sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmiş oluruz. Bu millet yüz yıl önce yedi düvelle mücadele etti. Fakat en zor şartlarda İstiklal Savaşı'ndan sonra tam bağımsız bir devlet kurmayı başardı. Bugün de yedi düvelle mücadelemiz var. Yedi düvelin yüz yıl önce planladığı ancak hayata geçiremediği emellerini bugün gerçekleştirilmek istenmektedir. Biz bu menfur emellerin bugünde bugün de gerçekleştirilemeyeceğini millet olarak can vererek, kan vererek gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Milletçe zor günlerde dile getirilen hususları bugün de söylediklerini belirten Yılmaz, tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet idealini yaşatma kararından Türk milletinin zerrece taviz vermediğini, bundan sonra da vermeyeceğini vurguladı.

Milletin ilelebet bağımsız ve hür yaşamayı hak ettiğini dile getiren İsmet Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sivas, Erzurum kongrelerinde dile getirildi; 'Vatan milli sınırlar içerisinde bir bütündür, parçalanamaz.' Bugün de biz aynısını söylüyoruz. 'Milletin gücünün üstünde başka bir güç, milletin iradesinin üstünde başka bir irade yoktur' Biz bugün de bunu söylüyoruz. Dün de manda ve himaye kabul etmedik bugün de etmiyoruz, tam bağımsız Türkiye'yi savunuyoruz. Bugüne kadar yaşanan olaylar bize bir kez daha gösterdi ki bu ülkeyi bölmek, milli iradeyi gölgelemek ve çağdaş mandacılık bu ülkede mümkün değildir. Milletimiz buna müsaade etmeyeceğini 15 Temmuz milli irade destanı ile yedi düvele gösterdi, Fırat Kalkanı'nda ve Afrin Zeytin Dalı Harekatı'nda gösterdi."

"Yılan deri değiştirse de yılan olmaktan çıkmaz"

Yılmaz, Zeytin Dalı Harekatı'na da değinerek Mehmetçiğin Türkiye'yi korumak için ülke sınırları dışında kahramanca mücadele verdiğini söyleyen Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu operasyon milletin önüne zorunluluk olarak konulmuştur. 'Yılan deri değiştirse de yılan olmaktan çıkmaz' diye bir atasözü var. Şimdi bizim deri değiştiren yılanın yılan olmadığına inanmamızı istiyorlar. Terör örgütü coğrafya ve ismini değiştirince terör örgütlüğünden çıkacağını kabul etmemizi istiyorlar. Bunu bu milletten beklemek bu milletin aklı ile alay etmektir. Bu milletin Kuvayı Milliyecileri olarak şehitlerimizle, gazilerimizle tam bağımsız Türkiye'yi savunmaya devam edeceğiz. Gün birlik beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirme günüdür. Gün 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' deme günüdür. Bin yıl önceki Sultan Alparslan'ın duası bizim de duamızdır."

Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.