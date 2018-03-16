Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Tüketime gitmeden toplumun ihtiyacı kadar üreterek, tükettiğinden geriye kalanı da çevreye en az zarar verecek hale getirmek için gayret göstermemiz lazım. Bunun için toplumda farkındalık oluşturulması gerekir." dedi.

Ümraniye Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen "Geri Dönüşüm Doğaya Vefa" projesinin tanıtım töreninde konuşan Yılmaz, projenin önemine değinerek emeği geçenleri tebrik etti.

İnsanın sağlıklı bir çevrede yaşamasının en temel hak olduğunu ifade eden Yılmaz, "Sağlıklı bir çevrede yaşanması için yapılması gereken ne varsa görüyoruz ki belediye başkanımız onu yapıyor. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Çevreyi temiz tutup doğa dostu olmak gerektiğini dile getiren Bakan Yılmaz, "Bunun için de az tüketmek, tüketileni de mümkünse yeniden kazanmak lazım. İsraftan da vazgeçmek lazım. Gelişmiş ülkelerle gelişmemiş ülkeler arasındaki en belirgin fark bazı ülkelerin tüketime yönelik olması, bazılarının ise tüketecek bir şey bulamaması. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey tüketime gitmeden, toplumun ihtiyacı kadar üreterek, tükettiğinden geriye kalanı da çevreye en az zarar verecek hale getirmek için gayret göstermemiz lazım. Bunun için toplumda farkındalık oluşturulması gerekir." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerde ve çocuklarda bir bilinç oluşturması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, bunun için de eğitimin şart olduğunu, kirliliği ortadan kaldırmak için de yine eğitim gerektiğini söyledi.

İsmet Yılmaz, şöyle devam etti:

"İnşallah bu bir başlangıç olur ve çok daha yaşanılabilir bir Ümraniye'yi evlatlarımıza bırakacağız. Burada sadece belediyeye bırakmayacağız. Burada olduğu gibi tüm Ümraniyeliler çözüm ortağıdır. Herkesin mümkün olduğu kadar kendi evinde atıkları ayrıştırabilmesi lazım. Zehir olmasın gelir olsun. Başkanımızın da dediği gibi aynı zamanda bu atıklardan gelir elde ediyoruz. Hem az tüketeceğiz, hem tasarruf edip israf etmeyeceğiz, hem çevreyi kirletmeyeceğiz hem de gelir elde edeceğiz. Bu zinciri iyi kurmalıyız. Milli Eğitim Bakanlığı olarak çevreye ilişkin duyarlılığı artırıp tasarrufu sağlamak, enerji kullanımını sağlıklı yapmak için müfredatımızda evlatlarımıza vermeye çalışıyoruz. Evlatlarımız bizden çok daha öz güvenli, kendilerini daha iyi ifade ediyorlar. İnanıyorum ki bu çevre konusunda da büyüklerini ikaz edecekler. İstiyoruz ki çocuklarımızda bir bilinç, farkındalık oluşturalım. Oluşan bilinç ve farkındalık biz büyüklerde de bilinç ve farkındalığın oluşturulmasına vesile olsun."

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ise 2017 itibariyle ilçedeki ambalaj atıklarının belediyenin araç ve personeli tarafından toplandığını bildirdi.

Can, bu kapsamda ambalaj atık sistemine sektörel bazda en çok atık veren 63 firma ve iş yerlerini tespit ederek bugün kendilerine plaket takdim ederek teşekkür ettikleri söyledi.

Çalışma kapsamında tüm giderler düşüldükten sonra önemli miktarda kar da elde ettiklerini ifade eden Can, ayrıca 150 binden fazla ağacı kesilmekten kurtardıklarını söyledi.