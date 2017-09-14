Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla illere gönderilen genelgeyle ilgili olarak, "Servis saatleriyle ilgili düzenleme konusunda valilerimiz tam yetkilidir." dedi.



Yılmaz, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri etkinliğinin açılışı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bakan Yılmaz, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla illere genelge gönderdiklerini, servis saatleriyle ilgili düzenleme konusunda valilerin tam yetkili olduğunu belirterek, "Bir Iğdır'ı düşünün, bir Kars'ı düşünün, bir Ardahan'ı düşünün bir de Edirne'yi düşünün. Her valinin hepsine aynı kuralı uygulamak doğru olmayabilir. Ama valilerimizin kendi bulunduğu ilindeki devlet memurlarının durumunu, öğrencilerin ve okulun durumunu, yaz, kış durumunu da dikkate alarak en doğrusu ve en iyisi hangisiyse o konuda karar vermeleri hususunda biz bir genelge gönderdik." diye konuştu.



"Evlatlarımızı incitmek, ilave bir yük vermek istemiyoruz. Eğitimi de aksatmak istemiyoruz. Eğitim gece de olsa önemli, gündüz de olsa önemli. Günün her saati önemli. Niçin 21'inci yüzyılda evlatlarımızı refah toplumuna ulaşmış bir Türkiye'ye ulaştırmak istiyoruz. Bunu sağlayacak tek unsur eğitimdir." diyen Yılmaz, kaliteli eğitim için valilerin çalışacaklarını ve en doğrusunu bulacaklarını söyledi.



2017-2018 döneminde ikili eğitime geçilip geçilmeyeceği sorusu üzerine İsmet Yılmaz, Başbakan Binali Yıldırım'ın 2019 yılı sonuna kadar ikili eğitimin tekli eğitime dönüştürülmesi talimatı verdiğini hatırlattı.



Yılmaz, "Geçmiş dönemde hiç olmadığı kadar hem vatandaşın katkısıyla hem de kendi kaynaklarımızla birlikte çok büyük okullar yaptık. Bugün Keçiören'de sosyal bilimler, fen lisesi ve tarım meslek lisesinin temelini attık. Okullar zinciri yapılıyor. Onlar biterse Ankara'da ikili eğitim kalkacak. 50'ye yakın ilimizde ikili eğitim kalmadı. Teke düştük. İhtiyacı olan yerler var. Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da, Mersin'de, yani büyükşehirlerde ve nüfus alan yerlerde. Onları da Allah nasip ederse 2019'a kadar tamamlayacağız. O zamana kadar fedakarlıkta bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



"Zahmetsiz rahmet olmaz" atasözünü hatırlatan Bakan Yılmaz, daha güzel günlere varmanın yolunun ikili eğitim için sabretmekten geçtiğini dile getirdi.



Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) İnsani Gelişmişlik İndeksi Raporu'na işaret eden Yılmaz, 2017'de yayımlanan 2016 raporuyla 2002 yılı raporunun karşılaştırılmasını halinde Türkiye'nin ne kadar yol aldığının görüleceğini söyledi.



İsmet Yılmaz, şöyle devam etti:



"Erciyes Dağı'nın üstünde olanlar, onun büyüklüğünü anlamazlar. Onun heybetini, büyüklüğünü anlamak için dışarı çıkmak lazım. En nesnel, en objektif şekilde rapor düzenleyenler diyorlar ki; OECD ülkeleri arasında 2010-2014 yılları arasında en çok eğitime kaynak ayrılan ülke Türkiye. Yükseköğrenimi öğrenci bakımından en çok arttıran ülke Türkiye. Bugün 7 milyonun üzerinde yükseköğretimdeki öğrencimizle birlikte Avrupa'da Rusya'dan sonra 2'nciyiz. Türkiye'nin geleceği aydınlıktır. Hiç merak etmeyin diyorum."