Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "(Aa'nın Hedef Gösterilmesi) Milli İradeye Gölge Düşürmek Beyhude Bir...

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "(Aa'nın Hedef Gösterilmesi) Milli İradeye Gölge Düşürmek Beyhude Bir...

- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın açıklaması SİVAS - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas İl Başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın açıklaması SİVAS - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas İl Başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: "(AA'nın hedef gösterilmesi) Milli iradeye gölge düşürmek beyhude bir çabadır. Bunlar, 'Bu millete güvenemiyoruz' diyemediklerinden böyle bir iddia ileri sürüyorlar. Bu iddianın tutar tarafı yoktur."

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