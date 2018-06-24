Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "(Aa'nın Hedef Gösterilmesi) Milli İradeye Gölge Düşürmek Beyhude Bir...

- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın açıklaması SİVAS - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas İl Başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz: "(AA'nın hedef gösterilmesi) Milli iradeye gölge düşürmek beyhude bir çabadır. Bunlar, 'Bu millete güvenemiyoruz' diyemediklerinden böyle bir iddia ileri sürüyorlar. Bu iddianın tutar tarafı yoktur."