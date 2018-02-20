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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 Bin Öğretmen Alacağız

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "İlana çıkıldı, 20 bin öğretmen alacağız. Bu alımla beraber inşallah bir kanun teklifi daha var. Ücretli öğretmenler arasında da bize 5 yıl ücretli öğretmenlik yapmış olmak kaydıyla bir 5 bin öğretmen daha alacağız." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 Bin Öğretmen Alacağız

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "İlana çıkıldı, 20 bin öğretmen alacağız. Bu alımla beraber inşallah bir kanun teklifi daha var. Ücretli öğretmenler arasında da bize 5 yıl ücretli öğretmenlik yapmış olmak kaydıyla bir 5 bin öğretmen daha alacağız." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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