Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 Bin Öğretmen Alacağız

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "İlana çıkıldı, 20 bin öğretmen alacağız. Bu alımla beraber inşallah bir kanun teklifi daha var. Ücretli öğretmenler arasında da bize 5 yıl ücretli öğretmenlik yapmış olmak kaydıyla bir 5 bin öğretmen daha alacağız." dedi.