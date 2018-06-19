Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 2019 Yılı Sonunda İkili Eğitime Son Vereceğiz

Eğitim gündemi ile ilgili açıklamalar yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tam gün eğitime geçişle ilgili, "İstanbul'da biraz zorlanacağız. Özel bir seferberliğin başlatılması lazım. İnanıyorum ki, Türkiye eğitimin kalitesinin artırılması adına ikili eğitime son verecek" dedi.

"TAM GÜN EĞİTİME GEÇİŞTE İSTANBUL'DA BİRAZ ZORLANACAĞIZ"

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitim gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 2019 yılının sonunda geçilmesi planlanan tam gün eğitim ile birlikte kodlama ve diğer konularda konuşan Bakan Yılmaz, İstanbul'da tam gün eğitime geçişte biraz zorlanacaklarını söyledi. Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

TAM GÜN EĞİTİM PLANLAMALARI

10'uncu kalkıma planında bu yılın sonuna kadar bir hedef konulmuş. Milli gelirden eğitime ayrılan kaynak OECD ülkelerine yaklaştırılsın diye. OECD ülkelerinde 5.2, Türkiye'de şimdi 6.2. OECD ülkelerinin önüne geçmişiz. En son 2018'de OECD'nin eğitime bakışla ilgili bir raporu yayınladı. "Türkiye eğitime diğer ülkelerde olmadığı kadar büyük kaynak aktarıyor" diyor.

"ÖĞRENCİLER ALACAKARANLIKTA OKULA GİTMESİN"

Şimdi kaliteyi daha da artırmak için çalışıyoruz. Bunun için de ikili eğitimi kaldırmak gerekiyor. Öğrenci sabah alacakaranlıkta gelmesin, saat 09.00 gibi derse başlıyorsa 15.00 gibi çıksın, evine gitsin, rahat gitsin. Oynasın, o da eğitimin bir parçası. Sosyalleşsin, o da eğitimin bir parçası. Dinlensin. Bunun için dersliğe ihtiyaç var. Bazı illerde tam gün eğitime geçmiş durumdayız.

2019 yılı sonunda Türkiye'de tam gün eğitime geçeceğiz. İstanbul'da biraz zorlanacağız. Özel bir seferberliğin başlatılması lazım. İnanıyorum ki, Türkiye eğitimin kalitesinin artırılması adına ikili eğitime son verecektir.

YABANCI DİL EĞİTİMİ İÇİN MÜFREDATI DÜZENLEDİK

81 ilde 800'e yakın okul seçildi. Bunlardaki 100 bine yakın öğrenciye de 5'inci sınıfta haftada 15 saat İngilizce dersi verdik. Arkadaşlar şimdi bir çalışma yaptılar, henüz tamamlanmadı. Ama bana, bu çocuklar yurt dışında bir eğitime gitse doğrudan muafiyet kazanabilecek kapasiteye ulaştığını; okuma, anlama, yazma, konuşma gibi dört alandaki yetkinliğinin istenen düzeye geldiğini ifade ettiler.

Bunu hem yaygınlaştırmak hem de kalıcı hale getirmek istiyoruz. Müfredatı düzenledik. Önümüzdeki dönemde bu eğitimi hem yaygınlaştıracağız, hem de eksikleri varsa ki vardır, onları da gidererek yabancı dili sorun olmaktan çıkaracağız. Rapor tamamlanınca kamuoyuna açıklayacağız.

LGS'DE 'ZOR SORU' ELEŞTİRİLERİ

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile ilgili bana her türlü eleştiri geldi. Ancak eğitim uzmanlarının söylediği, kesinlikle müfredat dışı hiçbir soru olmadığı. Soruların, öğrencilerin kazanımlarıyla uygun olduğu. Dersleri iyi anlayan, anladıktan sonra analiz yapabilen, öğrendiklerini unutmayan öğrencilerimizin başarılı olacağı. Hiçbir eğitim uzmanı, "Müfredatta olmayan soru soruldu" demedi. Kazanımlara uygundu. Aralık ayında örnek sorular yayınladık. Sınav sorularının onlarla uyumlu olmadığını söyleyen de olmadı. Ne bekliyorlar? Dershane eğitimcileri diye düşünüyorum, ezbere dayalı şey bekliyorlar. TEOG gibi olmasını bekliyorlar. Bu TEOG gibi olamaz. Çünkü TEOG'da her dersten iki veya üç yazılı sınav yapıyorduk, birini bakanlık olarak biz yapıyorduk.

"SON TEOG'DA 17 BİN BİRİNCİ OLMUŞ"

Öğretmenden öğretmene, okuldan okula değişen değerlendirme olmasın diye. 1 milyon öğrencimiz sınava girmiş 120 bin öğrencimizi yerleştireceğiz. Sorular kolay olsa, hepsi yapsa... Yeni yetişen çocuklarımız altın gibi, bütün soruları çözerlerdi hafif kolay sorsaydık, 300 bin öğrencimiz bu soruları çözerdi. Son TEOG'da 17 bin birinci olmuştu. Kolay sorsanız, o da bir eleştiri, zor sorsanız o da. Biz sınavı hazırlarken zor soralım demedik, müfredatta öğrenilenlerin günlük hayatta kullanılabilmesine baktık.

Aşama aşama zorluk derecesi olacak ki, 1 milyon öğrenciyi 120 bine indirebilelim. 1 milyon öğrencinin 300 bini tam 500 puan alsaydı, nasıl yerleştireceksiniz? Hangisini fen lisesine, hangisini proje uygulayan okullara alacaksınız? Boya mı bakacaktınız, kilosuna mı? Bu sınavın amacı haksızlık yapmadan, adaletten ayrılmadan sıralamak öğrencileri. İnanıyoruz ki bu sistem, gelen eleştirileri de dikkate alarak daha iyiye ulaşacak. Ama müfredat dışı, kazanımlara uygun olmayan soru yok. Sonuçlar açıklandığında göreceğiz ki, çok başarılı öğrencilerimiz de olacaktır.