Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 15 Yeni Üniversitenin Kurulmasına İlişkin Çalışmanın Tamamlandığını ve...

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 15 yeni üniversitenin kurulmasına ilişkin çalışmanın tamamlandığını ve Meclise sunulduğunu belirterek, "En kısa zamanda inşallah önümüzdeki hafta çıkaracağız. İnşallah bu üniversitelerimizin çoğuna öğrenci alır duruma da geleceğiz." dedi.