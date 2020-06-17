Milli Eğitim Bakanı Selçuk "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nda şehit öğretmen Yılmaz'ı andı...
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nda şehit öğretmen Yılmaz'ı andı...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programı kapsamında, Denizli ve Gümüşhane'deki öğretmenlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk
17.06.2020 19:57 | Son Güncelleme: 17.06.2020 20:16

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programı kapsamında, Denizli ve Gümüşhane'deki öğretmenlerle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, 16 Haziran Pazartesi günü dijital ortamda 21'incisi yapılan "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nda Denizli, salı günü 22'inci buluşmada ise Gümüşhane'deki öğretmenlerle görüştü.

Selçuk, Denizli'deki meslektaşlarıyla yaptığı görüşmede, uzaktan eğitim, yaz dönemi çalışmaları, telafi eğitimi gibi konulara değindi.

Görüşmeye katılan meslek lisesi öğretmenleri, salgının başlangıcından itibaren üretimin içinde olmaktan duydukları mutluluğu paylaşarak, bundan sonraki süreçte de üretim yapmak istediklerini belirtti. Bunun üzerine Bakan Selçuk, "Meslek liseleri bundan böyle üretim süreciyle iç içe olacak." ifadesini kullandı.

Meslek liselerinin salgın döneminde dünya çapında başarıya imza atmasının tesadüf olmadığına dikkati çeken Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu bir yatırımla, bir altyapıyla oldu. Geldiğimiz günden beri meslek lisesi bizim en önde gelen meselelerimizden bir tanesi. Çünkü meslek lisesi istihdam demek, ekonomi demek, üretim demek. Bütün okullarımızda kullandığımız sıraların üretimi, okuldaki malzemelerin üretimi, çeşitlendirilmesi, çeşitli makinelerin imalatı, hatta ihracata başlıyoruz şimdi. Bizim yaklaşık bir buçuk senedir üzerinde çok durduğumuz ve meyvelerini de almaya başladığımız bir konu bu. Bu başarılar bizi mutlu ediyor."

Bakan Selçuk, ileriki süreçte organize sanayi bölgeleri ve TOBB ile meslek liselerinin güçlendirilmesi çalışmalarının devam edeceğini belirterek, hangi alanda olursa olsun meslek liselerinin üretmesini ve bunun için altyapının oluşturulmasını desteklediklerinin altını çizdi.

Görüşmede, güzel sanatlar lisesi öğretmeni Zeki Güven, kanunuyla Denizli yöresinin sevilen türkülerinden "Cemilem"i seslendirdi. Güven'e kendisi gibi müzik öğretmeni olan eşi ve iki kızı da eşlik etti.

"Onun hatırası bizim için çok değerli"

Bakan Selçuk, Gümüşhane'deki meslektaşlarıyla görüşmeye 3 yıl önce memleketi Gümüşhane'ye dönerken teröristler tarafından kaçırılan ve şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ı anarak başladı.

"Necmettin öğretmenimizin şehadeti bizi çok üzen, öğretmenler olarak unutmadığımız, unutamayacağımız bir olay. Onun hatırası bizim için çok değerli. Necmettin öğretmenimizi bir kez daha rahmetle anıyorum." ifadelerini kullanan Selçuk, Gümüşhane'de görevli öğretmenlere salgın sürecinde öğrenci ve velileri yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

"Çocukları gülümseten bütün arkadaşlarıma selam ediyorum." diyen Bakan Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nın öğretmenlerin önerilerini dinlemek ve onları hayata geçirmek için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Müzik öğretmeni Oytun Eleman "Dut Dibine Yaslanırlar" adlı Gümüşhane türküsünü seslendirdi.

Öğretmenlerin kendisini Gümüşhane'ye davet etmesi üzerine Bakan Selçuk, her şey normale döndüğünde tüm öğrencileriyle ve meslektaşlarıyla bir araya gelmeyi dilediğini aktardı.

Görsel sanatlar öğretmeni Hatice Şentürk de kente geldiğinde Ziya Selçuk'a hediye etmek üzere yaptığı resmi gösterdi. Selçuk da kara kalemle kendisini çizen Hatice Şentürk'e hediyesini çok beğendiğini söyleyerek, teşekkür etti.

Eşi sağlık çalışanı olan İbrahim Demirci de iki çocuğunun uzaktan eğitimini üstlendiğini, Bakanlığın desteğiyle bu zor süreci rahat atlatabildiğini dile getirdi.

Buluşmada mesleğinde 34'üncü yılını tamamlayarak emekliliğe hazırlanan Hüseyin Türkfiliz de siyah önlük, kara tahta ve sobalı sınıflarla başladığı meslek hayatını teknolojinin son imkanlarıyla yapılan eğitimle tamamladığını anlattı. Hüseyin öğretmen hem böyle büyük bir dönüşüme tanıklıktan duyduğu mutluluğu hem de öğrencilerine sarılamadan emekliye ayrılmanın burukluğunu yaşadığını aktardı.

Hüseyin Türkfiliz'e sağlıklı bir emeklilik dileyen Bakan Selçuk, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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