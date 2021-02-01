Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarını yarın açıklayacak
01.02.2021 23:07 | Son Güncelleme: 01.02.2021 23:10
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin yarın basın açıklaması yapacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin yarın basın açıklaması yapacak.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Bakan Ziya Selçuk'un 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklamasını yarın saat 10.00'da yapacağı duyuruldu.
Açıklama, frekans üzerinden ortak canlı yayınla paylaşılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap