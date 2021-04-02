Milli Eğitim Bakanı Selçuk - Yüz yüze eğitimde okullara devam istatistikleri
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması DÜZCE - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılış töreni için geldiği Düzce'de gazetecilerin sorularını cevapladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması DÜZCE - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin açılış töreni için geldiği Düzce'de gazetecilerin sorularını cevapladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci