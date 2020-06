Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yaz okulu programında öğrencilere seslendi Eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için hazırlanan "yaz okulu programları", Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilere hitabıyla başladı.

Eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için hazırlanan "yaz okulu programları", Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilere hitabıyla başladı.

Yaz okulu programı, bugünden itibaren 28 Ağustos'a kadar ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV üzerinden yayınlanacak.

Yaz okulu programının başlaması dolayısıyla Bakan Selçuk, TRT-EBA TV İlkokul ve TRT-EBA TV Ortaokul üzerinden ilköğretim öğrencileri ve TRT-EBA TV üzerinden lise öğrencilerine seslendi.

Selçuk, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine hitabında, öğrencilerin, okullarından, arkadaşlarından, öğretmenlerinden uzun süredir ayrı olduğunu belirterek, başta, okulların kapanması "kar tatili sevinci" verse de sürecin uzamasıyla herkesin okullara hasret kaldığını dile getirdi.

Herkes için bu dönemin, çok uzun bir teneffüs olduğuna işaret eden Selçuk, bu dönemde ne Bakanlığın ne de öğrencilerin boş durduğunu söyledi.

Bakanlığın üç televizyon kanalı kurduğunu, öğrencilerin de dersleri TRT EBA TV kanalından takip ettiğini anlatan Selçuk, öğrencilerin canlı ders uygulamasıyla öğretmenleriyle bilgisayar ve telefon üzerinden iletişim kurduğunu ve derslerine devam ettiğini dile getirdi.

"EBA TV kanallarında yazın da sizlerleyiz"

Öğrencilerin hikayeler yazdığını aktaran Selçuk, yayında "Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler" kitabını gösterdi. "Sizlerle birlikte kitabımız oldu." diyen Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hem de sokağa çıkma kısıtlamalarında, evde sıkıntıdan patlarken başardınız bunu. Böyle zorlu bir dönemde, verdiğimiz mücadelede bizlere destek olduğunuz için ben ve ekibim adına sizlere çok teşekkür ederim.

Şimdi yaz tatili zamanı. Yazın da pek çoğunuzun televizyon izlediğini biliyorum. EBA TV kanallarının devam etmesi için sizlerden bana binlerce talep geldi. Mektuplarınızı, mesajlarınızı okudum. Biz de ekibimizle, 'çocuklarımız için daha güzel neler yapabiliriz' diye düşündük, taşındık. Hazırlandık, araştırdık, planladık ve sizler için güzel bir yaz okulu programı yaptık. Eğitimin ve öğrenmenin tatili olmaz biliyorsunuz. İnsan her an, her saniye öğrenmeye açık olmalı. Okul sıralarında olmasa da izlediklerinizle, okuduklarınızla her gün yeni şeyler öğrenmeyi lütfen unutmayın. Biz size destek olmak ve fikir vermek için EBA TV kanallarında yazın da sizlerleyiz.

Neler mi var yaz programımızda?

Derslerimiz devam ediyor, sizler öğrenmeye devam edin diye, varsa eksikleriniz tamamlayın diye, yazın da dersler yayında olacak. Bu dersler, yaz tadında çok farklı ve eğlenceli içeriklerle, oyunlarla sizlerle olacak."

Yaz okulu programının en keyifli bölümlerinin Tasarım Beceri Atölyeleri (TBA) olduğuna işaret eden Selçuk, bilim, teknoloji, kültür, sanat, spor ve yaşam becerileri alanında farklı birçok etkinlik ve deney yapılacağını söyledi.

Öğrencilerden bu programları takip etmelerini isteyen Selçuk, öğrencilerin çok yönlü ve öğrenmeye açık insanlar olarak yetişmesi için bu alanlarda bilgi ve becerilerini artırmasının önemini vurguladı.

Bilim ve teknoloji alanlarında deneyler yapılacağını, kodlama öğrenileceğini, basit makinelerin ve robotların programlamalarının nasıl yapıldığının görüleceğini ifade eden Selçuk, "Bu kuşak beni çok heyecanlandırıyor.

Kültür ve sanat kuşaklarımızda hem ülkemizin hem de dünyanın kültür varlıkları ve sanat eserleri hakkında dolu dolu içeriklerimiz var. 'Bir sanat eseri nasıl yorumlanır, nasıl eleştirilir' birlikte öğreneceğiz. Bu arada ben karikatür atölyesini özellikle takip etmeyi düşünüyorum. Siz de sakın kaçırmayın." diye konuştu.

Spor kuşağında, geleneksel ve çağdaş spor dallarına ve bu spor dallarının kurallarına yer verildiğini belirten Selçuk, spora ilgi duyan herkesin bu kuşağı izlemesini önerdi.

"Kitap okumayı lütfen unutmayın"

Yaşam becerileri kuşağının kendisinin çok keyif aldığı kuşaklardan biri olduğunu belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Çünkü içerisinde mutfak atölyesi, işaret dili atölyesi gibi yaşamınızda size yardımcı olabilecek süper atölyeler var.

Yaz okulunda başka neler var biliyor musunuz?

Sizlerle A1 ve A2 düzeylerinde İngilizce dersleri yapacağız. A1 ve A2 ne demek?

Bunlar bir dili öğrenmek için uluslararası belirlenmiş dil düzeyleri ve standartlarıdır. Sizlerin dünyayı daha iyi okuyabilmeniz için İngilizce becerilerinizi geliştirmeniz çok önemli. İngilizce derslerimizde sizlerle bol bol kitap okuyacağız, hikayeler anlatacağız ve etkinlikler yapacağız. Programı yakından takip edin.

Bütün yaz okulu içeriklerimizi burada anlatmam zor tabii. Yazınızı dolu dolu geçirin. TRT EBA TV yaz okulunu sıkı takip edin ama geri kalan vaktinizde, kitap okumayı lütfen unutmayın."

Yayında Bakanlığın hazırladığı "Arkadaş" kitabını gösteren Selçuk, öğrencilerden, ailelerine evde yardım etmeyi, mesafe kurallarına uyarak arkadaşlarıyla oyun oynamayı, sokağa çıkarken maske takmayı, ellerini yıkarken 20 saniye kuralını uymayı unutmamalarını istedi.

"Yaz dönemine girilmesinden dolayı rehavete kapılmayalım"

TRT EBA TV Lise üzerinden, lise öğrencilerine "Gençler selam" diye seslenen Selçuk, zorlu bir salgın dönemi tecrübe edildiğini söyledi.

En riskli dönem geride kalsa da virüsün halen yayılmaya devam ettiğinin akıllardan çıkarılmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz gençlerin bu konudaki hassasiyeti, kendi sağlığınız kadar hem sizden küçüklerin hem de büyüklerin sağlığı için de çok önemli. Bu zamana kadar bilinçli davrandığınız için çok teşekkür ediyorum sizlere. Yaz dönemine girilmesinden ve sokağa çıkma sınırlamasının kaldırılmış olmasından dolayı lütfen rehavete kapılmayalım.

Genç arkadaşlarım,

16 Mart'tan beri okullarınızdan uzakta kaldınız. Dile kolay 3 ay kapalı kaldınız evlerinizde. En yakın arkadaşına, en sevdiği öğretmenine, okulun kantinindeki tosta bile özlem duyanların olduğunu biliyorum. Zor da olsa sizlerle birlikte bu süreçte güzel bir sınav verdiğimizi düşünüyoruz. Sizler TRT EBA TV lise kanalı ve EBA canlı dersler aracılığıyla eğitimlerinizi kesinti olmadan sürdürdünüz. Binlerce ders çekimi sizler için yapıldı.

Yaşınızın ve enerjinizin getirdiği hareketliliğiniz, sokağa çıkma sınırlamalarıyla biraz engellenmiş olsa da evde kalma döneminde gençlerimizin öz yönetim ve bireysel öğrenme becerilerini geliştirdiğini gözlemledik. Bu dönem gençlerimizin yaşam becerilerini güçlendirmesi açısından büyük bir öneme sahipti. Bu nedenle zorlu olsa da hem sizler hem de bizler için son derece öğretici bir dönem olduğunu düşünüyorum. "

Yaz tatiline girildiğini hatırlatan Selçuk, pek çok gencin yaz için program yapmaya çalıştığını, vaktini hem keyifli hem de nitelikli geçirebilecek yaz etkinlikleri arayışı içerisine girdiğini aktardı.

"Bu dersler yaz tadında..."

Öğrencilerin, bu arayışlarına katkı sunmak ve onlardan gelen "TRT EBA TV yayınlarının devam etmesi" taleplerine de cevap verebilmek için TRT EBA TV Lise kanalında öğrencilerin ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak bir yaz okulu programı tasarladıklarını dile getiren Selçuk, şu açıklamalarda bulundu:

"Neler mi var yaz programımızda?

Derslerimiz devam ediyor. Sizler öğrenmeye devam edin diye, varsa eksikleriniz tamamlayın diye, yazın da derslerimiz yayında olacak. Ama bu dersler, yaz tadında çok farklı ve eğlenceli içeriklerle hazırlandı. Eksiklerinizi tamamlamak ve yeni sınıfınıza hazırlanmak için derslerinizi yakından takip etmeniz çok önemli.

Elbette yaz tatili sadece derslerle geçmez."

TBA kuşaklarını özellikle takip etmelerini isteyen Selçuk, öğrencilerin öğrenmeye açık insanlar olarak yetişmesinin önemine işaret etti.

Üniversite arifesindeki gençlerin, bilhassa bu yayınları takip etmesini öneren Selçuk, programda, bilim ve teknoloji alanlarında deneyler, kodlama gibi eğitimlerin yanı sıra yapay zekaya ve makine öğrenmesine ilişkin özel yayınların olacağını söyledi.

Bilime ve teknolojiye ilgi duyan gençlere bu kuşakları sıkı takip etmesi önerisinde bulunan Selçuk, "kültür ve sanat kuşağı", "spor kuşağı", "yaşam becerileri kuşağı" hakkında bilgi verdi.

Lise öğrencilerine, B1 ve B2 düzeylerinde İngilizce dersleri verileceğini belirten Selçuk, "Sizlerin dünyayı daha iyi okuyabilmeniz için İngilizce becerilerinizi geliştirmeniz çok önemli. İngilizce derslerimizde sizlerle bol bol kitap ve hikaye de okuyacağız ve etkinlikler yapacağız. Programı yakından takip edin.

Yaz tatilini dolu dolu geçirmeniz için TRT EBA TV'de yeni içerikler sunulmaya devam edilecek. Sizler yaz okulu yayınlarını takip ederken, kitap okumayı, doğa yürüyüşü yapmayı, evde ailelerinize yardım etmeyi unutmayın. Verimli ve eğlenceli bir yaz tatili geçirmeniz temennisiyle."

Kaynak: AA