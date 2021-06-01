Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yaz döneminde tamamen isteğe bağlı olarak bir telafi programını başlatıyoruz"
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yaz döneminde tamamen isteğe bağlı olarak bir telafi programını başlatıyoruz"

Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlıkta "Telafide Ben de Varım" programı hakkında açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlıkta "Telafide Ben de Varım" programı hakkında açıklamalarda bulundu. (2)

Selçuk: "Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz."

Selçuk: "1'den 2'ye geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramalarımızın sonuçlarına göre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız."

Selçuk: "Liseler için kritik kazanımlar taraması hazırladık. Tespitler neticesinde özel programlar uygulayarak öğrencilerin lise eğitimlerini daha güçlü sürdürmelerini ve üniversiteye hazırlanmalarını hedefliyoruz. Elbette bu süreçler her okulun ihtiyacına göre şekillenecek."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Yaz döneminde tamamen isteğe bağlı olarak bir telafi programını başlatıyoruz'
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Yaz döneminde tamamen isteğe bağlı olarak bir telafi programını başlatıyoruz'
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Yaz döneminde tamamen isteğe bağlı olarak bir telafi programını başlatıyoruz'
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 'Yaz döneminde tamamen isteğe bağlı olarak bir telafi programını başlatıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay

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