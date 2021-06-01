Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yaz döneminde tamamen isteğe bağlı olarak bir telafi programını başlatıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlıkta "Telafide Ben de Varım" programı hakkında açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlıkta "Telafide Ben de Varım" programı hakkında açıklamalarda bulundu. (2)

Selçuk: "Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz."

Selçuk: "1'den 2'ye geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramalarımızın sonuçlarına göre ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız."

Selçuk: "Liseler için kritik kazanımlar taraması hazırladık. Tespitler neticesinde özel programlar uygulayarak öğrencilerin lise eğitimlerini daha güçlü sürdürmelerini ve üniversiteye hazırlanmalarını hedefliyoruz. Elbette bu süreçler her okulun ihtiyacına göre şekillenecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay