Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yarın LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yarın LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yarın LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, hedefleriniz için verdiğiniz emeklere hepimiz şahidiz. Elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza yürekten inanıyorum. Sonuçlar nasıl olursa olsun #LGS'nin sizin için bir başlangıç olması dileğiyle yarınki sınavda her birinize başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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