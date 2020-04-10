Milli Eğitim Bakanı Selçuk velilere videolu mesaj gönderdi
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Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk velilere videolu mesaj gönderdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilere gönderdiği videolu mesajda, "Eğitim bayrağının bir ucunu uzaktan eğitimle sizlere devrettik. Okullarımız açıldığında sizden tekrar teslim alacağız." ifadesini kullandı.

10.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:12
Milli Eğitim Bakanı Selçuk velilere videolu mesaj gönderdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilere gönderdiği videolu mesajda, "Eğitim bayrağının bir ucunu uzaktan eğitimle sizlere devrettik. Okullarımız açıldığında sizden tekrar teslim alacağız." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre Selçuk, öğretmenler aracılığıyla tüm velilere videolu mesaj gönderdi.

Selçuk, mesajında dünyaca ve milletçe daha önce benzeri yaşanmayan bir süreçten geçildiğini belirterek, "Bir kez daha anladık ki hayat en büyük öğretmen." dedi.

Selçuk, sürecin, sağlığın kıymetini, ayrılığın bir anda olabileceğini, eğitimin her koşulda, her yerde devam edeceğini, anne-baba ile iş birliğinde bulunmanın gücünü, çocuklar için nasıl kenetlenildiğini, temiz havanın, sosyalleşmenin, okula gidebilmenin ne büyük bir değer olduğunu öğrettiğini söyledi.

"İyi ki varsınız"

Bugünlerden çok şey öğrenilerek ve daha da olgunlaşarak, sakinleşerek, büyüyerek ve kıymet bilerek çıkılması temennisinde bulunan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bilin ki mesafe olarak ayrıyız ama buradayız. Eğitim bayrağının bir ucunu uzaktan eğitimle, sizlere devrettik. Okullarımız açıldığında sizden tekrar teslim alacağız. Tüm sabrınız, ilginiz, sevginiz ve hoşgörünüzle çocuklarımızın uzaktan eğitim sürecinde onlara destek olacağınızı biliyoruz.

Biz öğretmenlerin, telefonun diğer ucunda sizlere destek olmak için beklediğimizden, çocuklarımızı çok özlediğimizden ve bugünlerde ara vermek zorunda kaldığımız eğitim-öğretim sürecine okullar yeniden açıldığında tüm gücümüzle devam edeceğimizden emin olun. Biz, hep 'okul-aile birliği önemlidir' der, sizi hep arkamızda, elinizi sırtımızda hissederdik. Şimdi siz öndesiniz, biz arkanızdayız. Tüm özlemimiz, sevgimiz ve yapabileceklerimizle çocuklarımızın bu süreci en iyi şekilde tamamlaması için sizinleyiz. Gönülden ifade etmek isteriz ki iyi ki varsınız."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk velilere videolu mesaj gönderdi

Kaynak: AA

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