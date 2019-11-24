Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve öğretmenlerin bekleyişi Heyetin Aslanlı Yol'da yürüyüşü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve öğretmenlerin Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakması Saygı duruşu Misak-ı Milli Kulesi'ne geçiş Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalaması...

24.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:05
Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı ve öğretmenlerin bekleyişi

Heyetin Aslanlı Yol'da yürüyüşü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve öğretmenlerin Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakması

Saygı duruşu

Misak-ı Milli Kulesi'ne geçiş

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Özel Defteri'ni imzalaması

Bakan Selçuk'un deftere yazdıklarını okuması

Anıtkabir önünde toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Milli Eğitim Bakanı Selçuk ve öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret etti
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