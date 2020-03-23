Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitimin süresine ilişkin karar en kısa zamanda açıklanacak
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Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitimin süresine ilişkin karar en kısa zamanda açıklanacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin uzayıp uzamayacağına ilişkin, "Çok kısa bir zaman içerisinde bunun net kararını toplumla paylaşacağız. Bu nedenle, bu şartlarda ne olur, ne olmaz elbette herkesin bir değerlendirmesi var.

23.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:00
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Uzaktan eğitimin süresine ilişkin karar en kısa zamanda açıklanacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin uzayıp uzamayacağına ilişkin, "Çok kısa bir zaman içerisinde bunun net kararını toplumla paylaşacağız. Bu nedenle, bu şartlarda ne olur, ne olmaz elbette herkesin bir değerlendirmesi var. Fakat biz bunu, kamuoyuna resmi olarak en kısa zamanda açıklayacağız." dedi.

A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Selçuk, uzaktan eğitimin uzayıp uzamayacağına ilişkin soru üzerine, Milli Eğitim Bakanlığının bu kararı kendi başına almadığını belirtti.

Bunun Türkiye ile ilgili bir mesele olduğunu vurgulayan Selçuk, konuyu hassasiyetle takip ettiklerini ve Sağlık Bakanlığı ile istişare halinde olduklarını söyledi.

Selçuk, "Bilim Kurulu'nun önerileri var, yani süreç şu şekle doğru evriliyor, şu tedbirler alınması gerekir' diye. Çok kısa bir zaman içerisinde bunun net kararını toplumla paylaşacağız. Ama bu süreç, toplumu da dünyayı da oldukça zorluyor. Bu nedenle bu şartlarda ne olur, ne olmaz elbette herkesin bir değerlendirmesi var. Fakat biz bunu, kamuoyuna resmi olarak en kısa zamanda açıklayacağız." diye konuştu.

Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bugün ve yarın görüşeceklerini vurgulayarak, sonrasında Bilim Kurulunun verileri üzerinden değerlendirme yapılacağını dile getirdi.

Okulların hemen açılması veya bu sürecin uzamasına ilişkin tüm senaryoların hazır olduğununa işaret eden Selçuk, liselere ve üniversiteye geçiş sınavlarına ilişkin soru üzerine şu bilgileri verdi:

"LGS, Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili. YKS ise ÖSYM ve YÖK ile ilgili. LGS ile ilgili biz ilkesel olarak sınavların zamanında yapılmasını çok önemseriz. Çünkü sınava hazırlık bir maraton koşusudur ve belirli stres basamaklarından geçilerek yaşanır. Dolayısıyla öğrencilerimizin sınava hazırlıklarıyla ilgili bir değişiklik, başka streslere yol açabilir. Prensip olarak biz sınavı zamanında yapmak isteriz. Ama koşullar başka bir şey gerektirirse diye bu yüzden 3 ayrı sınav senaryosu da var. YKS ile ilgili kararı da tabii ki de YÖK ve ÖSYM verecek. Onlarla da istişare içerisindeyiz."

Sınavların online olarak yapılıp yapılamayacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, bu çapta bir büyük sınavı online olarak yapabilecek bir alt yapının bulunmadığına değindi.

Bakan Selçuk, "Sınavların uzaktan yapılması söz konusu değil." dedi.

Ücretli öğretmenlerin durumu

Ücretli öğretmenlerin maaşlarına ilişkin çalışmaları olup olmadığının sorulması üzerine Bakan Selçuk, ücretli öğretmelerin girdiği ders başına ücret aldığını anımsattı.

Selçuk, "Şu an bir kriz var böyle bir durumda çözüm üretilebilir mi? Şu anki mevzuatta bu görülmüyor. Türkiye'de esnaf, sanatkar, işletmeciler, sanayiciler herkes kendi katmanında bazı sıkıntılar yaşıyor. Cumhurbaşkanımız büyük bir paket açıkladı. Bu paketin ayrıntılı, teknik çalışmalarını uzmanlar yapıyor. Biz, değerlendirmeleri, teknik açıklamaları, bunun hukuksal karşılığını netleştirelim ondan sonra bu konularla ilgili açıklamalar peyderpey yapılır." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, koronavirüs salgının sona erdikten sonra da televizyon ve EBA üzerinden öğrencilere destek vermeyi sürdürüceklerine dikkati çekti.

Özel okullara gidilmediği halde ücret verildiğinin anımsatılması üzerine Ziya Selçuk, "Özel okullara, şunu yapın ya da bunun yapın' demek hukuksal bir karar içerisinde olmalı. Bizde bu konuda teknik olarak çalışıyoruz ve tüm paydaşlarla irtibat halindeyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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