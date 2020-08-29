Milli Eğitim Bakanı Selçuk uzaktan eğitim ve yeni öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirdi: (1) Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV'nin niteliğinde de çok iddialı hale gelindiğini belirterek, "Televizyon kanalları için 10 stüdyo kurduk. 674 öğretmen, TRT personeli ve diğer uzmanlar olmak üzere binden fazla kişi neredeyse 7/24 çalışıyorlar.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV'nin niteliğinde de çok iddialı hale gelindiğini belirterek, "Televizyon kanalları için 10 stüdyo kurduk. 674 öğretmen, TRT personeli ve diğer uzmanlar olmak üzere binden fazla kişi neredeyse 7/24 çalışıyorlar. 3 bin 358 ders ve etkinlik çekimi yaptık. Bir dersin yapılma süreci yaklaşık 5 gün sürüyor." dedi.

Selçuk, "Uzaktan Eğitim Çalışmalarının ve Yeni Eğitim Öğretim Yılı Hazırlıklarının Değerlendirilmesi" toplantısındaki konuşmasında, Kovid-19 kapsamında tedbirleri almanın, dünyayı izleyerek çocukların eğitiminin kalitesini belirli bir düzeyde tutmak için önlemler almanın kritik bir durum olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu dönemde okullar açılmasında bir burukluk olduğunu ifade eden Selçuk, uzaktan eğitimin nasıl olacağı sorusuna verdikleri cevabın çok net olduğunu, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık koşulları nedeniyle uzaktan eğitimin ayrı bir yeri bulunduğunu kaydetti.

Selçuk, başlangıçtan itibaren televizyon kanalları açtıklarını, kanalların içeriğinin okul kademelerine göre doldurulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Dünyada bunu yapabilen çok az sayıda ülke var. Türkiye bunu çok kısa sürede başardı. Artık niteliğinde de çok iddialı hale geldik. Televizyon kanalları için 10 stüdyo kurduk. 674 öğretmen, TRT personeli ve diğer uzmanlar olmak üzere binden fazla kişi neredeyse 7/24 çalışıyorlar. 3 bin 358 ders ve etkinlik çekimi yaptık. Bir dersin yapılma süreci yaklaşık 5 gün sürüyor. 20 dakikalık bir ders 5 günde hazırlanıyor. Hala da bu süreç derinleşerek, uzmanlığı artırarak sürüyor. Sadece televizyonla da yetindik mi? Hayır. Canlı platformlar kurduk. EBA Akademik Destek. Bu yapay zeka temelli eğitim içeriği olması bakımından dünyada bir kaç ülkede olan bir içerik. Öğrencinin ilgisi, seviyesi, durumuna göre bölüm tavsiyesinde bulunan bir zeka. Bir milyon öğrenci varsa, bir milyon ayrı deneme sınavı yapabilen bir sistem."

Bunu sadece öğrenciler için değil öğretmenlere yönelik de yaptıklarını dile getiren Selçuk, öğretmenlerin sürekli olarak eğitimin içinde olduğunu kaydetti.

Selçuk, canlı sınıflar yaptıklarını, dünyada bunu yapabilen ülkenin az olduğunun altını çizerek, uzaktan eğitimle ilgili araştırma yaptıklarını, eksiklikleri görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Canlı sınıflarla ilgili altyapıda eksiklikler bulunduğunu, bunun sadece Türkiye için değil dünya için de yeni bir durum olduğunu ifade eden Selçuk, küçük sınıflar için canlı sınıf konusunu önemsediklerini anlattı.

Selçuk, "Canlı sınıfla ilgili imkanlarımızı başlangıca göre 10-12 kat artırıyoruz bu süreçte. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Öğretmen ve öğrenciler sınıfta olduğu gibi senkron yapma imkanına sahipler." dedi.

İnternet kotaları iki katına çıkıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimi anlık olarak ölçtüklerini vurgulayarak, hangi sınıf düzeyinde kaç canlı sınıf bulunduğu, kaç öğretmeninin aktif olduğu, ilkokuldaki, orta öğretimdeki çocukların EBA'daki aktivitesinin, hangi şehrin ve okulun aktif olduğunun anlık olarak izlendiğini kaydetti.

Türkiye'de en çok ziyaret edilen onuncu site olan EBA'nın dünyada en çok ziyaret edilen eğitim sitesi içinde yer aldığını dile getiren Selçuk, dünyada ilk üçe girmenin önemli bir aşama olduğunu, bunu ileriye taşıyacaklarını anlattı.

Selçuk, erişimde fırsat adaleti olsun diye internet paketi olmayan çocuklara destek olunması için GSM operatörlerinden olumlu haberler geldiğini, çocukların eğitimle ilgili kotalarının iki katına çıkarılacağını, fırsat adaletine yönelik çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

"Yaz tatilini eğitim fırsatı olarak değerlendirdik"

Bakan Ziya Selçuk, yaz tatilini de eğitim fırsatı olarak değerlendirdiklerini belirterek, "Televizyon kanallarımız hiç durmaksızın yaz programları, yaz okulları açtı. Tasarım beceri atölyeleri kurduk. Çocukların her konuda bir atölye imkanına kavuşuyor olması, önceden hazırlık yaparak bu atölyelere katılması önemli. Yabancı dille ilgili yazın özel bir program yaptık. 'Bütün yaz içerisinde bir yıl boyunca alınan derslerin tamamını bir yazda verebiliriz' dedik. A1 ve diğer seviyeleri de dikkate alarak uluslararası nitelikte bir içerik hazırladık. Bunu yaz boyunca sunduk." diye konuştu.

Geçen sene birinci sınıfa giden öğrencilerin okuma yazma süreçlerinin yarım kaldığını, bunu tamamlamak için "Okuyorum-Yazıyorum" adıyla bir program oluşturduklarını anlatan Selçuk, öğretmenler için de eğitim paketleri oluşturulduğunu, "Öğretmenler Odası" diye bir kuşak hazırladıklarını dile getirdi.

Selçuk, velilere yönelik de "Bizden Kuşağa" programını yaptıklarını belirterek, yaşanan bu süreçte birçok konuda uzmanlar, akademisyenler ve kurumların gönüllü katkıları olduğunu kaydetti.

Yine meslek tanıtımları yapıldığını, okuma kitapları ve yabancı dil ders paketleri, eğlenceli mobil uygulamaları çıkarıldığını anlatan Selçuk, "Sadece bunlar yeter mi? Hayır. Özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın velilerinden çok ilginç talepler geldi. Velilerimiz özel eğitim okullarındaki imkanların farklı olduğundan ve evde bazı problemler yaşadıklarından söz ettiler. En fazla teşekkür aldığımız konu belki de bu 'Özelim Eğitimdeyim' mobil uygulaması. O kadar olumlu tepki aldık ki." şeklinde konuştu.

Selçuk, 5 ay içerisinde 38 ilden 190 bin civarında öğretmenle canlı platformla görüşme imkanı bulduğunu belirterek, "Bir Milli Eğitim Bakanının 190 bin civarında öğretmeniyle yüz yüze görüşüp de nasılsınız, iyi misiniz demesini bile çok önemsiyorum. 'Biz beraber yürüyoruz, beraber omuzluyoruz, siz bu çabayı gösterdikçe gözümüz arkada değil, hepinize müteşekkiriz' mesajını vermek, benim açımdan önemli." dedi.

"496 bin öğretmenimize bilişim teknolojileri alanında eğitim verdik"

Yine binlerce öğrenciyle görüşme imkanı bulduğunu, velilerle toplandıklarını ifade eden Selçuk, şöyle konuştu:

"496 bin öğretmenimize bilişim teknolojileri alanında eğitim verdik. 395 bini de sertifikasını aldı. Dijital beceriye ihtiyaç duyulmadığı dönemde, dijital becerilerin kazanılmasının anlamı da havada kalıyordu. Şimdi günlük yaşamı sürdürmenin sıradan bir becerisine dönüştü. Öğretmenlerimiz ihtiyaç olduğu için bu işe doğrudan doğruya müdahil, talepkar oldular. Öğretmenlerden bize dijital beceri eğitimi için binlerce talep geliyor. Artık kişiye özel eğitim verebiliyoruz. Büyük kuruluşların, markaların gönüllü desteği oldu. Yüzbinlerce öğretmenimizin dijital becerileri eğitimini almasını, onbinlerce öğretmenimizin dünyanın her yerinde geçerli sertifikaları almalarını sağlıyoruz. 5 binden fazla lise öğrencimiz uluslararası geçerliliği olan sertifika aldı."

Selçuk, özellikle erişimde zorluk yaşayanlarla birlikte çocukların somut araç gerece de ihtiyacı olduğunu fark ederek ilk defa Türkiye'de hikaye temelli bir müfredat çalışması yapıldığını belirterek, bu kitapların 22 bin 700 ilk okuldaki 5 milyon 230 bin öğrenciye teslim edildiğini kaydetti.

(Sürecek)

Kaynak: AA