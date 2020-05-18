Milli Eğitim Bakanı Selçuk : "Uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek"
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk : "Uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk :
18.05.2020 21:12 | Son Güncelleme: 18.05.2020 21:12

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek" dedi.

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrasında okullarımızda yüzyüze eğitimin tamamlandığını açıkladı. 23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Telafi eğitimi ve diğer tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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