Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim sürecinin takvimini açıklayacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yapacak.
29.04.2020 09:12 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:12
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yapacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Selçuk'un Bakanlık merkez binasındaki açıklaması saat 10.30'da başlayacak.
Kaynak: AA