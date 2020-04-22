Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un "Yüzyıllar Yaşa 23 Nisan" mesajı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un twitter hesabından paylaşılan 23 Nisan ile ilgili video klip ANKARA (AA) Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından 23 Nisan mesajı yayınladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un twitter hesabından paylaşılan 23 Nisan ile ilgili video klip ANKARA (AA) Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından 23 Nisan mesajı yayınladı. Mesajda, "Evde olmamız bayrağımızı elden ele taşımayacağımız anlamına gelmiyor, uzaktan eğitimde 23 Nisan kutlamaları başladı, şenliğiniz daim, bayramımız kutlu olsun çocuklar, #yüzyıllaryaşa23nisan" hashtagi yer aldı.

Kaynak: AA