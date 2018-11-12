Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un programında kız öğrenci bayıldı

AĞRI - Ağrı'nın Tutak ilçesinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmenlerle bir araya geldiği toplantıda okula yeni kazandırılan ve Bakan Selçuk'a sürpriz yapan kız öğrencilerinden biri baygınlık geçirdi.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde görev yapan öğretmenleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a yazmasının ardından Bakan Selçuk bugün helikopterle ilçeye geldi. Bakan Selçuk ilçede Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Süleyman Elban, İlçe Kaymakamı Erkan İsa Erat tarafından karşılandı. Tutak'ta yeni yapılan öğretmen evini ziyaret eden Bakan Selçuk burada öğretmenlerle bir araya geldi. Öğrenciler tarafından Bakan Selçuk için kodlama ve robotik gösterimi yapıldı. Sinevizyon gösterimi ile devam eden programda bu yıl aileleri ikna edilerek okula kazandırılan kız öğrenciler Bakan Selçuk'a sürpriz yapmak için sahneye çıkarak 'İyi ki varsınız' yazısı oluşturdu. Bu sırada öğrencilerden biri baygınlık geçirerek yere yığıldı. Öğrenciye ilk müdahaleyi öğretmenler yaptı. Bir süre baygın olan kız öğrenci ilk müdahalesinin ardından hastaneden tedavi altına alındı. Kız öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Program Bakan Selçuk'un konuşması ile devam etti. Bakan Selçuk daha sonra ilçeden ayrılıp Ağrı merkeze gitti.