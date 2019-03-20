Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un Eşinden Çocukevine Ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk, İzmir'de Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evinde kalan çocukları ziyaret etti.

Balçova ilçesindeki kurumda çocuklarla sohbet eden Selçuk, onlarla yemek yedi, fotoğraf çektirdi.

Çocuklar da Selçuk'a çiçek ve el emekleriyle yaptıkları hediyeler verdi.

Kaynak: AA