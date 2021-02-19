Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun imzasını attıklarını bildirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun imzasını attıklarını bildirdi

19.02.2021 21:57 | Son Güncelleme: 19.02.2021 22:01
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun imzasını attıklarını bildirdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, imzaları atılan Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun yeni ufuklar açmasını temenni etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, imzaları atılan Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun yeni ufuklar açmasını temenni etti.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kardeş Azerbaycan ile mesleki eğitimde yeni bir süreç başlatıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov refakatinde, mevkidaşım Emin Amrullayev ile 'Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun imzasını attık. Yeni ufuklar açması dileğiyle."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Celal Adan Özlem Zengin Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Prens Harry Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Arda Turan Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk Terör Başakşehir Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun imzasını attıklarını bildirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 22:03:43. #1.14#
title