Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun imzasını attıklarını bildirdi
19.02.2021 21:57 | Son Güncelleme: 19.02.2021 22:01
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, imzaları atılan Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun yeni ufuklar açmasını temenni etti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, imzaları atılan Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun yeni ufuklar açmasını temenni etti.
Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Kardeş Azerbaycan ile mesleki eğitimde yeni bir süreç başlatıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov refakatinde, mevkidaşım Emin Amrullayev ile 'Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumunun imzasını attık. Yeni ufuklar açması dileğiyle."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı