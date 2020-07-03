Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yeni eğitim öğretim yılında "kontrollü sosyal yaşam" çağrısı...
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yeni eğitim öğretim yılında "kontrollü sosyal yaşam" çağrısı...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta başlaması planlanan yeni eğitim öğretim yılında "kontrollü sosyal yaşam" ile herkese eğitime destek verme çağrısında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yeni eğitim öğretim yılında
03.07.2020 19:07 | Son Güncelleme: 03.07.2020 20:19

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta başlaması planlanan yeni eğitim öğretim yılında "kontrollü sosyal yaşam" ile herkese eğitime destek verme çağrısında bulundu.

Bakan Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, paylaşımında "Çocuklarımızın eğitim hakkı için en büyük millet ödevimiz olan 'toplum sağlığımızı korumak' hepimizin elinde. 31 Ağustos'ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Kontrollü sosyal yaşam ile herkesi çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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