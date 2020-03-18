Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Yaşlılar Haftası mesajı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yaşlılar Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yaşlılar Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli nineler, dedeler... Çocuklarımızın eğitimine verdiğiniz destek çok önemli. Bu süreçte tedbir için güzel sohbetlerinizi, masallarınızı torunlarınızla telefonda paylaşırsanız hem ayrılmamış oluruz, hem de çocukların dünyasında zor günlerden güzel anılar kalır. İyi ki varsınız." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA