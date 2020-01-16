Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yarıyıl tatiline ilişkin videolu paylaşım
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yarıyıl tatiline ilişkin videolu paylaşım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarıyıl tatiline girecek olan öğrencilerin tatilde evlerine ve odalarına kapanmamasını isteyerek, "Hayat çok güzel, çok anlamlı ve çok derin bir kitap." ifadesini kullandı.

16.01.2020 22:37 | Son Güncelleme: 16.01.2020 22:38
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yarıyıl tatiline ilişkin videolu paylaşım

Milli Eğitim Bakanı , yarıyıl tatiline girecek olan öğrencilerin tatilde evlerine ve odalarına kapanmamasını isteyerek, "Hayat çok güzel, çok anlamlı ve çok derin bir kitap." ifadesini kullandı.

Selçuk, hesabı üzerinden, yarın başlayacak yarıyıl tatiline ilişkin görüntülü mesaj paylaştı.

Videoda, çocuklar ve gençlere seslenerek, bir ricada bulunmak istediğini belirten Selçuk, "Lütfen, tatilde evlere, odalarınıza kapanmayın. Hayat çok güzel, çok anlamlı ve çok derin bir kitap. Yeni şeyler keşfedin, yeni insanlar tanıyın, yeni yerlere gidin, dinlemediğiniz şarkılar dinleyin, daha önce yaslanmadığınız ağaçlara yaslanın, dokunmadığınız toprağa dokunun, insan okuduğuyla zenginleşir. Bu tatilde ve fırsat bulduğunuz tüm zamanlarda yaşamın sonsuz hazinesinden faydalanın. İyi tatiller olsun." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yarıyıl tatiline ilişkin videolu paylaşım
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