Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "tedbir" uyarısı Açıklaması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda. Lütfen, tedbir alalım." ifadesini kullandı.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"(Okullar açılmasın) demek, maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda. Lütfen, tedbir alalım."

Kaynak: AA