Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Selçuk, Twitter'dan yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Biz okullarda bin gün anlatsak, bir bayram sabahının neşesini gerçek manada aktaramayız çocuklara. Yarın sevdiklerimizden, alışkanlıklarımızdan uzak bir bayramı daha karşılayacağız. Lütfen çocuklarımızın hafızasında her şeye rağmen güzel, anlamına yakışır bir bayram hatırası bırakmaya çalışalım. Filistin'de ve dünyanın farklı coğrafyalarında bayramı gölgelenen güzel çocuklarımın yaşadıklarının son bulduğu nice bayramlara kavuşmamız dileğiyle. Ramazan Bayramımız mübarek olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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