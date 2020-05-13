Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulların açılma tarihine ilişkin açıklama Açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulların açılma tarihine ilişkin açıklama Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacağını, tarihin ve uygulama şeklinin bilimsel veriler doğrultusunda belirleneceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okulların açılma tarihine ilişkin açıklama Açıklaması
13.05.2020 12:02 | Son Güncelleme: 13.05.2020 12:02

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacağını, tarihin ve uygulama şeklinin bilimsel veriler doğrultusunda belirleneceğini bildirdi.

Selçuk, sosyal medya hesaplarından okulların açılma tarihine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Milli Eğitim Bakanı olarak kamuoyundan ricam, okulların açılmasına bir takvim olarak bakılmamasıdır." ifadesini kullanan Selçuk, şunları kaydetti:

"Okulların açılması demek, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin evlerinden dışarı çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Her tarih için hazırlığımız tamam. Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var: Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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