Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan kazada hayatını kaybeden öğrenciler için taziye

19.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:54

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Samsun'da meydana gelen servis kazasında hayatlarını kaybeden öğrenciler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün akşam Samsun'dan gelen kaza haberiyle yıkıldıklarını belirterek "Hayatlarından alınan her günün ağırlığı üstümüzde. Aramızdan ayrılan iki evladımıza Allah'tan rahmet, yaralı yavrularımıza tarifsiz bir acıyla acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA