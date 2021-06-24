Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan kardeşinin hisselerinin bulunduğu şirketle ilgili iddiaya ilişkin açıklama Açıklaması
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan kardeşinin hisselerinin bulunduğu şirketle ilgili iddiaya ilişkin açıklama Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan kardeşinin hisselerinin bulunduğu şirketle ilgili iddiaya ilişkin açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kardeşinin hisselerinin bulunduğu şirketten Milli Eğitim Bakanlığının satın alma yapmadığını belirterek, "Algı yürütme amaçlı olduğu çok açık bir şekilde anlaşılan söz konusu dezenformasyon içeriklerine karşı gerekli hukuki süreçlerin derhal...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kardeşinin hisselerinin bulunduğu şirketten Milli Eğitim Bakanlığının satın alma yapmadığını belirterek, "Algı yürütme amaçlı olduğu çok açık bir şekilde anlaşılan söz konusu dezenformasyon içeriklerine karşı gerekli hukuki süreçlerin derhal başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, bir haber sitesinde yer alan ve kardeşinin de hissesinin bulunduğu bir şirketin Milli Eğitim Bakanlığına 25 milyon lira tutarında bir satış gerçekleştirdiği yönündeki iddia ile ilgili Twitter hesabından yazılı açıklama paylaştı.

Meslek hayatı boyunca eğitimin her alanında görev aldığına işaret eden Selçuk, sadece bir öğretmen, bir akademisyen değil bir fikir insanı olarak eğitim alanında sayısız projenin içinde bulunduğunu, eğitime doğrudan, dolaylı hizmet veren çok sayıda kuruluşta sorumluluk aldığını aktardı.

"Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başladığım gün itibarıyla sadece tek bir şirkette emeğimin karşılığı olan yüzde 25 hissemden feragat ettim. Bu görev, bunu gerektirirdi." ifadesini kullanan Selçuk, şunları kaydetti:

"Bir haber sitesinde çıkan ve kardeşime ait hisselerin bulunduğu bir şirketin 'Milli Eğitim Bakanlığına 25 milyon lira satış yaptığına' dair algı oluşturmayı hedeflediği görülen iddia ve iftiraları üzülerek okudum. Çok net ve açık olarak ifade ediyorum: Milli Eğitim Bakanlığı, iddia edildiği gibi bu şirketten bir satın alma yapmamıştır. Yapılan satışlar, gösterilen belgeden de anlaşılacağı üzere özel şirketlere 2013 yılından beri süregelen hizmet aboneliği bedelidir. Araştırılmadan, incelenmeden, tarihlere bakılmadan yapılmış bu tür haberler, salgının etkileri sonrasında okullarımızı yeniden hareketlendirmeye başladığımız şu günlerde, gündemimizi değiştirmeye çalışmaktan öte bir nitelik teşkil etmemektedir, etmeyecektir.

Algı yürütme amaçlı olduğu çok açık bir şekilde anlaşılan söz konusu dezenformasyon içeriklerine karşı gerekli hukuki süreçlerin derhal başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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