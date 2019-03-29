Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Eğitimci Başkan Adayına Tam Destek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'a ilçede hayata geçireceği eğitim projelerinde desteklerinin tam olduğunu belirterek, "Kahramankazan'da eğitimci olan Serhat Oğuz'un aday olması beni memnun etti. Gerçekleştireceği projelerin Türkiye'ne örnek olacağına eminim" dedi. Selçuk, ayrıca Kahramankazan'a yapımı süren 50 milyon TL'lik 152 derslik kapasiteli 7 yeni okulun yanı sıra, 3 okul ve bir öğretmenevi yapılacağının müjdesini verdi.

Bakan Selçuk, 2023 eğitim vizyonu kapsamında düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında Kahramankazan'da görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen programa gelişinde Selçuk'u Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, İlçe Kaymakamı Engin Aksakal, Cumhur İttifakı'nın Kahramanakazan Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz ve öğretmenler karşıladı. Selçuk, burada öğretmen ve okul müdürlerine 2023 eğitim vizyonunu anlattı. Sürecin merkezinde öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin olduğuna dikkat çeken Selçuk, "birlikte başaracağız" mesajı verdi.

Bakan Selçuk, programın ardından AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. Cumhur İttifakı'nın AK Partili Belediye Başkan adayı Serhat Oğuz'a başarılar dileyen Bakan Selçuk, eğitim alanındaki projelerine ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini belirtti. Oğuz'un öğretmen olduğunu anımsatan Bakan Selçuk, "Kahramankazan'da eğitimci olan Serhat Oğuz'un aday olması beni memnun etti. Eğitim alanında yapacağı hizmetlerin Türkiye'ye örnek olacağından eminim. Serhat Oğuz'a biz de elimizden gelen tüm desteği vereceğiz" dedi.

Müjdeleri sıraladı

Selçuk, ayrıca Kahramankazan'a yeni müjdeler de verdi. Selçuk, TOKİ konutlarının olduğu bölgeye 32 derslikli bir ilkokul, Kayı Mahallesi'ne 32 derslikli bir ortaokul ve ilçeye bir de uçak ve havacılık lisesi açılacağını söyledi. Bakan Selçuk, ayrıca Kahramankazan'a yakışır bir de öğretmenevi yapılacağını kaydetti.

Bakan Selçuk ve Başkan adayı Oğuz, daha sonra ilçedeki dolmuş durağına giderek burada dolmuşçu esnafıyla bir süre sohbet etti. Bakan Selçuk, dolmuşun direksiyonuna geçerek bir süre dolmuş da kullandı.

Cumhur İttifakı Başkan adayı Oğuz, Bakan Selçuk'a kendisine verdiği destekten ve ilçeye verdiği müjdelerden dolayı tüm Kahramankazan halkı adına şükranlarını sunduğunu söyledi.

7 okul inşaatı sürüyor

Kahramanakazan'da Cumhur İttifakı'nın eğitimci adayı Serhat Oğuz'un İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü döneminde 50 milyon TL'lik yatırımla ilçeye kazandırdığı 7 yeni okulun inşaatı sürüyor. Kahramankazan'a 152 yeni derslik daha kazandıracak yatırımlarda inşaat çalışmaları büyük oranda tamamlanırken, okulların önümüzdeki eğitim öğretim yılında açılması hedefleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA