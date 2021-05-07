Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'Dünya Şifre Günü'nde uyarı
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'Dünya Şifre Günü'nde uyarı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'Dünya Şifre Günü'nde uyarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, çocuklu ailelere sosyal medya kullanımı ve şifre güvenliği konusunda uyarılarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, çocuklu ailelere sosyal medya kullanımı ve şifre güvenliği konusunda uyarılarda bulundu.

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocukların sosyal medya kullanımı ve şifre güvenlilği konusunda ailelere uyarılarda bulundu. Konuya ilişkin görsel paylaşımında da bulunan Bakan Selçuk, şu ifadelere yer verdi:

"Her ne kadar karşı çıksam da evde geçen günlerimizde çocuklarımızla sohbetimizde bile neredeyse anlık mesajlaşma uygulamalarını kullanır hale geldik, iyice dijitalleştik. Kimimiz cep telefonlarımızı adeta çocuklarımızla ortak kullanır oldu. Dinlenip soluklanabilmek için onları saatlerce telefonla başbaşa bırakanlarımız olduğunu biliyorum. Sizlerden ricam, ne olur dijital ortamlarda çocuklarımızı yalnız ve savunmasız bırakmayalım. Görseldeki notlarımızı dikkatle okuyalım, güvenliğimiz için evlatlarımızla birlikte hassasiyetle uygulayalım."

(Mevlüt İşli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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