Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Dünya Otizm Farkındalık Günü paylaşımı
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Dünya Otizm Farkındalık Günü paylaşımı

Anadolu Ajansı / Hande İlbeyi Canca - Haberler | Güncel
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Dünya Otizm Farkındalık Günü paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Zihninde, ruhunda, kalbinde dünyanın resmini gören bir çocuk, fotoğrafımı çekmek istedi bugün Düzce'de... ve yine bugün, otizmli olduğu için onu fark edelim diye #otizmfarkındalıkgünü. Her şeyin farkında olan yavrularımın ömrüm yettiğince yanlarındayım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hande İlbeyi Canca

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